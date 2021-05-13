人民网北京5月13日电 （记者毕磊）近日，中国信通院发布《2021年一季度我国互联网上市企业运行情况》研究报告。报告公布的数据显示，2021年一季度我国上市互联网企业市值小幅回升。另外，我国11家企业上榜全球互联网企业市值Top30，与上季度持平。

报告显示，截至2021年3月底，我国上市互联网企业共178家，总市值18.7万亿元，环比上升3.3%。我国市值Top10的互联网企业占全行业比达80.3%，十家企业市值总和为150580.3亿元，腾讯控股与阿里巴巴分别以49467亿元和40328.3亿元排名第一、二位，第三到第十位的企业依次是美团、拼多多、快手、京东、百度、贝壳(KE)、网易、京东健康。

2020年第四季度，我国上市互联网企业总营收8847.4亿元，同比增速为24%，较第三季度上升7.7个百分点，较2019年同期下降了2.2个百分点。在细分领域中，在线教育、居住服务等业务实现高速增长，同比增速分别为49.7%和214.8%

报告指出，2021年一季度，全球经济复苏态势依然脆弱，主要发达经济体经济逐步缓慢恢复。本季度，我国上榜全球市值TOP30企业较上季度增加了1家，快手进入前30强。而在全球上市互联网Top10的企业中，中国四家企业营收增速到41.5%，较上季度上涨7.6个百分点。同时，也比美国企业高出7个百分点。

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