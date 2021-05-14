新设外资企业增长超50%

原标题：前4月我国实际使用外资同比增长近四成

本报北京5月13日讯（记者冯其予）商务部13日发布的最新数据显示，2021年1月至4月，全国新设立外商投资企业14533家，同比增长50.2%，较2019年同期增长11.5%；实际使用外资金额3970.7亿元人民币，同比增长38.6%，较2019年同期增长30.1%。

商务部新闻发言人表示，前4个月，服务业实际使用外资金额3129.4亿元，同比增长46.8%。高技术产业增长29.1%，其中高技术服务业增长34%，高技术制造业增长15.4%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长62.8%、65.2%、9.2%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长39.1%、37.5%和30.3%。

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