人民网上海5月15日电 （记者孙博洋）5月13日至16日，以“创新科技 智领未来”为主题的第84届中国国际医疗器械博览会（CMEF 2021 ）在上海举行。

据了解，本届博览会展览面积超过30万平方米，近5000家品牌企业携3万余款产品集中亮相。

记者在现场观察到，参展厂商多，参会客商多，成为本届博览会的一大特点。据主办方预计本届博览会将会吸引超12万名专业观众到场参观交流。

全球医疗健康产业迎来新一轮变革与发展关键时期，人工智能、深度学习、互联网、可穿戴设备、AR、云计算、大数据、精准医疗、AR/VR、3D打印、虚拟现实、远程医疗等技术与医疗健康深度结合，带来了整个医疗生态和效率的融合提升，尤其是在5G、物联网技术的加持下，行业面临着巅峰式的创新与改变。

据主办方相关负责人介绍，CMEF作为行业科技枢纽平台，秉承是科技引领创新发展的第一动力，积极将全球各地前沿智能技术及科技企业引入医疗行业，为产业发展赋能，将科技加持贯穿在每个展区及每个细分领域，全方位推动行业向全球科技价值链中高端迈进。

据了解，展会现场，主办方还携手权威机构，共同举办健康产业科技大会，权威发布医疗前沿科技趋势，助力行业顺应时代潮流，洞见科技新未来。

据悉，CMEF举办时，国际康复及个人健康（春季）博览会、国际养老福祉及护理用品（春季）博览会、2021国际智慧健康（春季）展、2021中国应急、安防及救援技术装备（春季）博览会、国际家用医疗用品（春季）展览会，也会同期举办。

据主办方介绍，展览会期间有70余场的会议论坛同期召开，这些会议论坛涵盖了政策解读、智慧医疗、智慧健康、智慧康养、超声影像、医疗器械前沿技术、社会办医、体外诊断、医疗器械注册人制度、康复养老、医养结合、中医药国际化、应急救援、宠物医疗等政策及产业热点话题，汇聚500余位专家学者、行业大咖分享观点。