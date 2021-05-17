本报北京5月16日电 （记者韩鑫）记者近日从工业和信息化部获悉：我国5G发展取得领先优势，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，去年上半年以来上升近5个百分点，位列全球首位。

工业和信息化部有关负责人表示，将持续推进5G快速健康发展，持续提升产业基础能力和产业链现代化水平，着力打造融合应用生态。同时，稳中有进推动6G发展，深入开展6G应用场景研究，着力推动关键技术创新突破，积极促进国际交流合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月17日 01 版）

(责编：岳弘彬)