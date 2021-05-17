人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

我国已累计建成基站超81.9万个

5G标准必要专利声明数量位列全球首位

2021年05月17日05:34 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月16日电  （记者韩鑫）记者近日从工业和信息化部获悉：我国5G发展取得领先优势，已累计建成5G基站超81.9万个，占全球比例约为70%；5G手机终端用户连接数达2.8亿，占全球比例超过80%；5G标准必要专利声明数量占比超过38%，去年上半年以来上升近5个百分点，位列全球首位。

　　工业和信息化部有关负责人表示，将持续推进5G快速健康发展，持续提升产业基础能力和产业链现代化水平，着力打造融合应用生态。同时，稳中有进推动6G发展，深入开展6G应用场景研究，着力推动关键技术创新突破，积极促进国际交流合作。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月17日 01 版）
(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
专属商业养老保险来啦！今年6月1日起将在浙江、重庆试点
　　人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）5月15日，银保监会发布《关于开展专属商业养老保险试点的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，自今年6月1日起，在浙江省（含宁波市）和重庆市开展专属商业养老保险试点。…
一汽党员代表寻迹井冈山：一次跨越时空的精神传承
　　一座山，辉映历史；一种精神，光耀未来。15日上午8时许，中国第一汽车集团有限公司党史学习教育红色之旅活动井冈山站正式启动。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部