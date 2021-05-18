人民网记者 车柯蒙

编者按：为推进落细落实减税降费政策，持续优化小微企业税费服务，近日，国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展2021年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，切实为纳税人缴费人办实事。税收政策如何精准、持续滴灌，助力小微企业高质量发展？人民网经济民生采访部推出“税收红利助力小微企业高质量发展”系列观察。

“市场主体恢复元气、增强活力，需要再帮一把。”2021年全国两会上，这样一句话为小微企业发展再添信心。

在全球新冠肺炎疫情蔓延之时，我国经济展现出强大的韧性和抗风险能力，小微企业发挥了重要作用。作为国民经济的毛细血管，小微企业是创新发展的生力军，更是就业的主渠道。

为助力小微企业更好发展，我国在延续实施应对疫情部分税费优惠的基础上，又相继出台了一系列新政支持小微企业发展。各地税务局结合当地实际情况，确保政策落实落细，让税惠“颗粒归仓”，精准“滴灌”小微企业。

“制造业企业所得税研发费用100%加计扣除政策允许扣除的费用范围是哪些？”“小规模纳税人销售不动产取得的销售额，应该如何适用免税政策？”“企业社保欠费应该怎么处理？”4月15日，国家税务总局十堰经济技术开发区税务局的直播间内，工作人员把纳税人课堂搬上“云端”，通过线上多渠道开展定制化涉税辅导，解答纳税人询问较多的热点政策，落实各项税收优惠政策。

北京市税务局打通政策落实最后一公里，让政策变成“真金白银”，助力小微企业爬坡过坎、成长壮大。据悉，2021年一季度，北京市共有15.2万户小规模纳税人享受3%征收率减按1%征收的优惠政策，共计减征增值税11.4亿元。与此同时，2021年一季度，全市9.08万户企业享受小型微利企业普惠性所得税减免政策，减免企业所得税31.01亿元，其中，实施新政新增减免税3.19亿元。

江苏是制造业大省，也是小微企业培育发展的大省。4月份以来，江苏省税务局和省工商联结合党史学习教育和“我为群众办实事”活动部署，在全省开展2021助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，通过精准落实税收优惠政策、强化税银互动措施、提升服务小微企业质效，为企业减负增效，帮小微企业拔节生长，焕发出勃勃生机。

在三晋大地上，宣传辅导税收优惠政策、减税红包加码、便民办税升级……一揽子税收利好举措为企业带来蓬勃生机。山西省税务局政策法规处副处长韩海金说：“山西省税务部门梳理编制了适应地方实际情况的税费优惠政策指引，共涉及15个税费种67项优惠政策，方便广大纳税人、缴费人及时、准确享受有关政策红利。”

在湖南，国家税务总局湖南省税务局公开发布《中小微企业减税降费政策指引》，全面启动“春雨润苗—惠苗政策进万家”税收政策服务活动，切实为全省中小微企业办好税收惠民实事。

在浙江，税务部门聚焦税银互动，在落实好小微企业普惠性税费优惠政策基础上，主动通过税收优惠机制赋能企业高质量发展，持续帮助企业以税收信用增进融资。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文在接受人民网记者采访时表示，“春雨润苗”行动通过创新性的宣传方式、精准性的分类推送有利于提高政策宣传的效率，使得相关税收优惠政策更好地普及至企业，从而更好地释放政策红利。聚焦重点行业发展、鼓励研发投入等，助力企业的高质量发展，既能使得我国财税政策提质增效，又有利于引导我国企业的转型升级以及推动经济的高质量发展。

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(责编：王连香、吕骞)