人民网北京5月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年全国规模以上企业就业人员年平均工资为79854元，比上年增长6.1%。

国家统计局人口和就业统计司副司长孟灿文表示，2020年，面对新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，各地区、各部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有序推进复工复产，经济增长由负转正并逐季加快，保障了全国城镇单位就业人员平均工资稳步增长。

数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等技术含量较高的行业就业人员平均工资明显高于其他行业，并保持了较快的增长速度。

据了解，规模以上企业包括：规模以上工业，有资质的建筑业，限额以上批发和零售业，限额以上住宿和餐饮业，有开发经营活动的全部房地产开发经营业，规模以上服务业等共16个行业门类的约113.9万家企业法人单位。

图为2020年分行业分岗位就业人员年平均工资。人民网杨曦 制图

分行业门类看，规模以上企业就业人员平均工资排在前三位的行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，平均工资分别为175258元、141864元、120273元。排在后三位的分别是住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，平均工资分别为46825元、51053元、51827元。

具体到岗位来看，中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员四类岗位平均工资最高的行业均为信息传输、软件和信息技术服务业，平均工资分别为338908元、199228元、123557元、121406元。生产制造及有关人员平均工资最高的行业是电力、热力、燃气及水生产和供应业，平均工资为109193元。

中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、生产制造及有关人员四类岗位平均工资最低的行业均为住宿和餐饮业，平均工资分别为93164元、55828元、46096元、39623元；社会生产服务和生活服务人员平均工资最低的行业是水利、环境和公共设施管理业，平均工资为34914元。

孟灿文分析，城镇非私营单位中平均工资增速较快的主要是技术含量较高的行业。在疫情影响下，在线办公、在线教育和远程问诊等新消费需求持续旺盛，带动互联网和相关服务行业平均工资快速增长。高技术制造业和装备制造业发展较好，企业效益增加，使得相关行业就业人员平均工资实现较快增长。

孟灿文强调，城镇单位就业人员平均工资是针对法人单位统计的，不包括个体工商户和自由职业者，反映的是税前工资，包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金和住房公积金等个人缴纳部分。

“因此，公布的平均工资比个人实际拿到的工资要高。同时，由于各单位所处行业、所在地区和经济效益不同，以及个人所属的岗位不同，工资水平有高有低。实际上，工资一般呈现正偏态分布，平均值往往高于一般水平，即大多数个体数据低于平均值。因此，要更加准确地了解工资差距及变动情况，不仅要看总体平均数据，还要结合更详细的分地区、分行业、分岗位工资数据进行具体分析。” 孟灿文说。

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