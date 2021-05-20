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组图：第五届世界智能大会在天津召开 前沿技术成果集中亮相

2021年05月20日14:08 | 来源：人民网
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第五届世界智能大会会场。人民网记者 毕磊摄
第五届世界智能大会会场。人民网记者 毕磊摄
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人民网天津5月20日电 （记者毕磊）5月20日上午，第五届世界智能大会在天津梅江会展中心开幕。本届世界智能大会通过线上线下融合的方式举行，以“智能新时代：赋能新发展、智构新格局”为主题，形成“会展赛+智能体验”“四位一体”国际化平台。世界智能大会的召开使得一批“国之重器”和前沿技术成果集中亮相，一场人工智能领域盛宴盛大开幕。

据了解，第五届世界智能大会采用“线上+线下”联动的形式，举办开闭幕式、高峰会、平行论坛、智能科技展、赛事活动、智能体验、成果发布、双边会谈及系列活动等。“智能科技展”规划使用展览面积6万平方米，展览划分为科研与应用、智慧城市和交通、国际与区域创新、智慧生活、智能制造、信创产业6个展览区域和2个室内室外体验区，可同时满足300余家企业展出；“赛事活动”坚持“国际化、专业化、标准化”，注重“观赏性、体验感”，举办世界智能驾驶挑战赛、中国（天津）工业App创新应用大赛、中国华录杯·数据湖创新创业大赛、国际智能体育大会、亚太机器人世界杯天津国际邀请赛等5项专业赛事活动；“智能体验”突出“智能化、体验性”特色，设立室内和室外智能体验专区，重点展示无人驾驶、VR/AR、5G+工业互联网、机器人、智慧家居等新产品、新技术，大会期间举办数字文创节、迷宫机器人、极客马拉松等活动，让参会嘉宾充分感受智能带来的全流程、全场景的科技体验。

(责编：罗知之、吕骞)分享让更多人看到

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