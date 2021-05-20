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市场监管总局：为守护人民健康筑牢计量“盾牌”

2021年05月20日19:30 | 来源：人民网
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图片来源于市场监管总局

人民网北京5月20日电 （记者李楠桦）“计量在健康生活、健康服务、健康保障、健康环境、健康产业等方面提供了基础支撑和重要保障。”市场监管总局总工程师韩毅在2021年世界计量日主题活动上表示，市场监管总局要为守护人民健康筑牢计量“盾牌”。

记者了解到，今年是第22个世界计量日，今年世界计量日的主题是“测量守护健康”，旨在让人们认识到测量在守护我们每个人的平安健康中所发挥的重要作用。围绕这一主题，市场监管总局在全国范围内部署开展“计量守健康惠民生”活动。

韩毅指出，市场监管总局大力加强计量体系和能力建设，提升计量守护健康的能力水平，并将进一步加强与有关部门的交流沟通和分工协作，发挥好全国计量工作部际联席会议制度的作用，优化计量工作体系，大力推进计量共治，为守护人民健康筑牢计量“盾牌”。

据了解，活动期间，国家计量数据建设应用示范基地（精准医疗）和国家医疗器械产业计量测试中心正式揭牌，中国计量测试学会科技进步奖举行颁奖仪式，“中国计量云课堂”正式上线开通。

(责编：李楠桦、高雷)

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