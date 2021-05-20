后疫情时代下，企业数字化转型已成共识。据国家统计局数据显示，截至2021年3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）达51.9%，高于2月份1.3个百分点。

5月17日，在“华为中国生态大会2021-华为云生态峰会”上“华为云星光计划2021行动”正式启动，此次行动将首批联合50家SaaS优秀伙伴，品牌联合，共拓行业市场，最终助力50万企业云上创新，驱动产业数字化升级。该行动初期将投入2亿元星光基金，赋能1000家SaaS伙伴商业成长。主要面向全国8大重点区域：北京，上海，广州，深圳，四川，江苏，浙江，山东，以及6大重点行业：金融，制造，汽车，零售，物流，地产等领域。

作为一家成立于2017年的高新技术企业，上海甄云信息科技有限公司（以下简称甄云科技）凭借着在企业数字化采购领域的突出技术能力，短短四年内已成为国内领先的采购数字化平台企业。

站在十四五的开局之年，甄云科技通过对国内外市场的深入研究，判断未来企业采购将进入多场景时代。

为以更加紧密的供应链协同能力、更加明显的采购电商化、更大的降本增效动力、更成熟的新技术抢占市场先机。自2020年起甄云科技与华为云展开深入合作，基于华为云强大的技术实力打造了产品快速交付方法体系。

甄云科技作为华为云星光计划合作伙伴，持续与华为云展开深入合作，共同构建更智能高效的企业采购系统。在物联网、大数据、云计算、人工智能等行业大势席卷而来的当下，助力客户抓住数字化转型升级机遇，满足客户业务快速发展的更高需求。

甄云科技与华为云合作，打造了产品快速交付的方法体系，解决了企业客户多套业务环境部署分散，系统迭代效率低，开发周期长等痛点；通过云原生技术的使用，提升了自身的技术能力，同时也为企业开拓了新的技术学习途径，使企业的产品能够使用到最新的技术和架构。

借助华为云在容器技术和云原生领域的技术优势和解决方案，甄云科技通过整合华为云原生和Service Mesh技术，推动服务治理手段从过去的框架思维向平台思维转变，极大地提升了企业的研发效率，为产品的快速迭代提供了事实上的可能性，为敏捷交付提供了有效的支撑。

在强大技术能力引领下，甄云科技客户遍及全球30+行业，囊括600多家国内外知名大中型客户，年采购交易额超过1.6万亿。在汽车行业，甄云科技服务过多家上下游相关企业，拥有丰富的实战经验。基于泉峰汽车整体IT规划及实际业务需求，甄云科技提供了一站式的数字化采购解决方案，推动采购业务全流程、全周期数字化。未来，双方将基于SRM云平台的搭建，实现供应商管理、寻源管理、订单执行、合同管理、电子签章、财务对账等全流程上的物流、信息流、资金流匹配和信息共享。

目前，甄云科技的“甄云SRM解决方案”已经被纳入华为云“严选自营”名录，成为华为云严选自营解决方案图谱中唯一一款SRM解决方案。

随着世界经济格局的不断发展，消费场景已多元化、多样化、数字化发展，尤其在疫情这只“黑天鹅”的侵袭下，SaaS领域迎来了前所未有的发展契机。面对国际市场的竞争与业务探索，单打独斗已经难以生存和发展，甄云科技所处的数字采购领域是链接上下游的重要环节，甄云科技认为更加紧密的协同可以帮助企业获得更强的竞争力。

此次加入华为云星光计划，甄云科技将和华为云团队进一步深入交流合作优化产品能力，提升客户满意度，联合拓展客户，为广大中国企业客户提供领先优质的B端采购业务解决方案。

(责编：赵超、吕骞)