人民网北京5月21日电 （记者孙博洋）产业兴则城市兴，对于承担着国家重大发展和改革开放战略任务的国家级新区来说，产业发展尤为重要。

在日前举行的“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动重庆两江新区云座谈会议上，重庆两江新区党工委委员、管委会副主任李顺表示，两江新区发展的优势和基础就在于产业发展。

据介绍，重庆两江新区成立以来，形成了汽车和电子信息两个千亿级、装备制造和生物医药两个百亿级支柱产业，规上工业产值超过4500亿元。

在汽车产业方面，据李顺介绍，两江新区贡献了占重庆全市60%的汽车产量，是全球重要的汽车产业基地。

“全球5大车系汇聚，10家整车品牌车企聚集，形成300万辆整车、400万台发动机、100万台变速器产能，汽车产量占中国汽车产量1/8，2020年产值规模为1800亿元人民币。”李顺介绍说。

一系列的数字足见汽车产业对于两江新区的重要性。在做大做强传统汽车产业的同时，两江新区又把目光聚焦在了汽车产业的未来方向之一的车联网之上。

据了解，重庆两江新区近期成功获批创建全国第四个、西部第一个国家级车联网先导区。重庆两江新区产业促进局副局长向悦文告诉记者，两江新区作为重庆市核心汽车产业基地，拥有众多车企厂商，示范应用场景配置丰富，实体产业基础和数字转型实践为车联网先导区建设和车联网产业发展提供支撑。

向悦文表示，两江新区将加大力度推动车联网先导区建设，力争2021年底前，完成新区直管区域车联网基础设施建设；2023年底前，车联网应用覆盖两江新区全域。

据了解，经过多年的发展，重庆两江新区已经成为全球重要的智能终端生产基地。智能电子产业成为两江新区第一大产业，拥有“芯、屏、器、核、网”全产业链。全球每6台笔记本，就有1台是两江新区制造。

“两江新区还集聚了全球半导体显示产业龙头京东方、奥地利奥特斯科技等世界知名企业，智能终端年产量近8000万台，液晶显示屏产量约2.4亿片。”李顺告诉记者。

在高端装备制造领域，两江新区也有着突出表现。

据了解，全球四大机器人品牌企业均已落户两江新区，同时，两江新区也成为全球最大的跨座式单轨车辆研发和制造基地。“目前，两江新区已初步形成智能机器人、航空航天、轨道交通装备、硬件材料、能源装备等高端装备制造产业集群。”李顺说。

李顺还表示，生物医药产业将是两江新区未来发展新的增长点之一，涵盖创新药物研发、高端制剂生产、高端医疗器械等领域，并努力将其打造成千亿级产业集群。同时，两江新区业已形成以现代金融、现代物流、会展会务、高技术服务、数字贸易为主导的现代服务业产业体系，成为内陆重要的现代服务业基地，这也将促进推动新区内各个产业的协同和高质量发展。

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