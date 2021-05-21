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“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”系列报道

创新是发展的最强动能 10万创业大军齐聚两江新区

2021年05月21日08:25 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者孙博洋）国家级新区“新”字为首，创新是国家级新区发展的根本动力。重庆两江新区成立10多年来，已经发展成为我国重要的创新中心之一，并且成为我国内陆高科技创新动能集聚的新高地。

重庆两江新区党工委委员、管委会副主任李顺在“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动重庆两江新区云座谈会议上表示，创新是重庆两江新区发展的最强动能。

集聚创新动能 10万创业大军齐聚两江

据了解，近年来，两江新区大数据智能化创新成效显著，集聚市级以上研发平台320个、双创载体在孵企业3000家，同时，两江数字经济产业园集聚5600多家数字经济企业和10万创业大军。而这也得益于三届中国国际智能产业博览会在两江新区成功举办，让更多创新者、创业者把目光聚焦于此。据悉，两江新区已经成为智博会的永久会址，这将持续为新区带来更多的关注，并为新区集聚创新动能带来助力。

创新离不开人才，栽下梧桐树才能引来金凤凰。李顺告诉记者，两江协同创新区作为西部科学城的重要组成部分，定位产业、人才、生活、生态“四个协同”，汇聚全球高端创新资源要素的集聚高地。近年来，引进了新加坡国立大学、西北工业大学、同济大学、北京理工大学、上海交大、哈工大、中科院计算所等国内外知名高校院所30多家，已成为“大学、大院、大所”联合开展协同创新的合作高地，科技创新和产业创新的重要策源地。

安居才能乐业，创造宜居宜业的城市环境，也成为两江新区的一项重要任务。

据了解，两江新区里一批国际社区、外资医院、国际学校，智慧商圈正加快崛起，多个文旅项目建成投用。“在两江新区，人的成长、教育、就业、医疗、养老等全生命周期需求皆可满足，我们着力营造宜业宜居宜乐宜游的城市环境。”李顺说。

多个创新平台加速崛起 创新能力不断增强

2020年，《国务院办公厅关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》（下简称《指导意见》）发布，对国家级新区增强创新能力实现高质量发展提出了新的要求。

《指导意见》提出，要深入实施创新驱动发展战略，促进科技与经济深度融合，重大科技创新和大众创业万众创新相互推动。

据了解，两江新区正在建设以国家数字经济创新发展试验区和国家新一代人工智能创新发展试验区为支撑的“双核心区”，未来这将成为两江新区作为科技创新中心的核心承载区。

数据显示，两江新区的两江数字经济产业园近年来发展迅速，数字经济保持30.5%的高增长，占重庆全市数字经济规模比重超过1/3。同时，在去年，智汇两江创新研究院揭牌成立，明月湖国际科创基地也正式运营，而两江新区内科技型企业累计超2000家，高新技术企业达500多家，创新能力进一步增强，一座创新之城、智慧之城正在崛起。

(责编：王连香、吕骞)

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