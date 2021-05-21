5月20日，2021 OPPO广告联盟峰会在北京圆满举办。本次峰会以“在一起，焕启增长”为主题，与现场各位开发者分享OPPO对广告联盟业务的再思考，并带来首次品牌焕新、产品及服务能力的升级 ，现场还发布了「开发者守望计划」，携手行业共同展望联盟未来，焕启增长的无限可能。

同时，峰会还特邀动能无线VP侯思宇、芒果TV程序化广告总监柳煦、墨迹天气效果营销总经理孙美鑫、广州金科CEO柏翔，共启万物互融下联盟伙伴新时代。

持续聚焦用户体验，拥抱联盟新生态

据OPPO互联网商业平台总经理 Cody介绍，OPPO广告联盟业务是商业生态与开发者生态的集合，依托于优质的软件硬件能力为开发者提供联盟服务。OPPO广告联盟自2017年成立以来，发展期间不断突破自我，已与数万开发者建立连接，一同打造多赢、共生的服务生态。

OPPO广告联盟再度思考了业务的本质。在聚焦用户体验的基础上，以“本分”“利他”的态度，让利合作伙伴，以“开放共营”的方式共同提供用户价值。业务发展至今已初具规模，分成数额相比2017年呈十倍提升，合作媒体数量超过12000家，联盟DAU覆盖超过2亿，联盟每日请求量级超过50亿。

万物互融时代，终端媒体快速崛起，商业化领域的入口、场景及用户习惯等均发生改变，这为广告联盟带来新的发展机遇。在此背景下，广告联盟通过平台的升级焕新和服务模式的开拓创新，以用户极致体验为目标，与开发者共同构建健康长久的联盟生态。

首次品牌焕新，四大核心优势打造融合增长平台

依托于对自身定位的再思考，OPPO互联网广告联盟业务高级总监陈博贤在峰会上发布了全新的联盟品牌。品牌焕新后的OPPO广告联盟将作为融合增长平台，借助流量高效变现、用户稳固增长、生态健康长久以及服务深度支撑四大核心优势，为开发者提供专业优质的商业化解决方案，同时在开发者变现赋能方面持续探索，服务于建设健康、繁荣的开发者生态。

陈博贤表示，未来，OPPO广告联盟将继续立足终端媒体差异化优势，以可持续发展的理念，助力开发者达成用户增长+流量变现的商业闭环，帮助开发者实现全方位增长。

构建产品增长引擎，三大内核全方位护航“增长”

品牌焕新后的OPPO广告联盟进一步深化了数据能力与技术能力融合，构建商业产品增长引擎，依托高效变现、用户增长、生态健康三大内核，全方位为合作伙伴护航“增长”。

在高效变现方面，OPPO广告联盟聚合游戏APP、小游戏、应用、快应用和H5多种类型的开发者，复合型流量矩阵结合样式丰富覆盖多样场景，能够全面覆盖多种变现诉求。同时，在SDK接入方面更加便捷、稳定且丰富，与终端系统的用户体验标准一致。此外，OPPO广告联盟建立了完善的数据赋能归因体系，该体系以数据为基础，为算法模型提供可靠的依据，并通过大数据能力进行流量数据分析和追踪，实现更精确的转化归因，让变现效果有据可依。

在用户增长方面，OPPO广告联盟追踪用户全生命周期内的变现收入，从而帮助开发者提供更加稳定的用户价值。同时，通过OS级系统能力对用户行为深度洞察，OPPO能够打破数据孤岛，串联终端设备全场景的用户行为数据，让数据形成更生动的“人”，结合精准的推荐算法，在多重分发场景内获量，积聚更多用户。

最后，在生态健康方面，则进一步体现了OPPO广告联盟本分和注重用户体验的重要理念。OPPO广告联盟秉持友好、清晰以及本分的原则，通过多维度的审核机制和流量监控组合拳，提升在变现流程中的用户体验。同时，以严苛的标准提升广告品质，以流量净化机制为基础，结合多维度策略保护用户体验，从而建设健康流量生态，搭建品质化的联盟流量平台，让优秀的流量脱颖而出。

打造精细化服务模态，策略加持提升变现能力

在移动时代高速发展下，人口红利的褪去和存量时代的来临，让开发者面临着用户难以长期留存、运营成本偏高、用户体验较差、广告变现天花板低等诸多问题。

为了进一步达成增长，OPPO广告联盟深度剖析开发者在变现增长中遇到的难题，结合计划扶持，提供更具有针对性的解决方案。

通过构建全链路的运营矩阵，OPPO广告联盟将多种工具覆盖到用户的全产品历程之中，放大了广告展示价值，与用户产生更加原生的连接。除此之外，通过场景、标签、数据等能力，OPPO还构建了差异化的增长矩阵和商业与用户双增长引擎助力开发者的长久发展。

拿游戏行业来说，OPPO广告联盟已经推出“领航计划”，针对IAA游戏提供灵活的激励政策，持续助力IAA游戏实现规模化增长。

据OPPO互联网联盟商务负责人王艺达介绍，“领航计划”面向所有超休闲游戏开发者，同时采用月度激励扶持机制，让投放金额与激励分成比例对应，同时满足单款或组合的激励政策。OPPO广告联盟计划在2021年分发5亿激励金，最高分成比例可达300%，预计目标扶持游戏数量超过2000款。

最后，王艺达还提到，OPPO打造了一套完整的开发者成长体系，通过行业洞察、投放课程和最新用户趋势报告等内容赋能开发者更加高效的完成增长的闭环。

首发“开发者守望计划”，全方位助力商业化增长

OPPO广告联盟在本届峰会上正式发布“开发者守望计划”，通过多项权益、服务和策略，全方位助力开发者的无忧成长。

在权益方面，OPPO广告联盟将给予开发者更多终端资源、广告资源以及系统能力的接入，覆盖场景、流量和技术领域，全面结合OPPO营销终端媒体优势为开发者提供多终端、跨场景的商业化服务。

在服务方面，OPPO广告联盟采用7*24小时专业服务模式，结合精细化KA服务体系和开发者成长赋能平台，搭建起完善的开发者服务矩阵，持续为开发者提供专业贴心的服务。

与开发者共建联盟生态，展望可持续发展未来

在以“共启万物互融下联盟伙伴新时代”为主题的圆桌会上，动能无线VP侯思宇、芒果TV程序化广告总监柳煦、墨迹天气效果营销总经理孙美鑫、广州金科CEO柏翔深度探讨了行业在在用户增长和商业变现等方面的痛点，终端媒体未来将对联盟生态产生的影响进行分析总结，共同展望可持续发展的未来。

动能无线VP侯思宇：“在广告行业，如何洞察用户需求是非常重要的命题。而终端媒体对用户有更加全面的理解。希望未来能够与OPPO一同在用户增长上有更多突破。”

芒果TV程序化广告总监柳煦：“终端媒体在多终端、跨场景上具备独特的优势，我们将与OPPO在内容上有更深度的合作，期待实现用户与变现的同步增长。”

墨迹天气效果营销总经理孙美鑫：“联盟生态一个非常重要的元素是开放，我们希望未来能够与联盟伙伴一起，在更多场景和交互形式上有创新的合作。”

广州金科CEO柏翔：“我们进入到了存量市场，需要通过新场景、系统级能力对用户持续触达，而终端作为离用户最近的媒体之一，在未来还有更多价值可以挖掘。”

峰会最后，OPPO广告联盟颁布了最具创新合作伙伴、最具潜力合作伙伴，以及最具价值合作伙伴相关奖项，并表示将始终坚持开放共赢的合作态度，持续关注和探索开发者的商业增长痛点，以更优质的产品解决方案和服务、更大力度的扶持计划，帮助开发者实现商业化增长。

未来，OPPO广告联盟将始终以用户体验为先，健康生态为本，系统实现变现与增长双赋能，在开发者变现赋能方面持续探索，服务于建设健康、繁荣的开发者生态。

(责编：赵超、吕骞)