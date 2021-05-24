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四川省政府与国家粮食和物资储备局签署战略合作协议

2021年05月24日18:07 | 来源：新华网
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新华社成都5月24日电（记者谢佼）四川省政府与国家粮食和物资储备局5月24日在成都签署战略合作协议，共同保障国家粮食安全、推进粮食和物资储备事业高质量发展。双方将建立会商合作机制，围绕全面提升粮食安全保障能力、完善粮食和重要应急物资储备体系、加快推动粮食产业高质量发展等6个方面，不断提高合作水平和实效。

国家粮食和物资储备局将积极协调支持四川加快粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，支持四川打造辐射周边省份的重要应急物资保障中心，推动粮食产业链、价值链、供应链“三链协同”，构建优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”的现代粮食产业体系，在粮食和物资储备保障体系建设等方面给予政策倾斜，继续将四川纳入优质粮食工程重点支持省份。

四川省将贯彻落实粮食安全党政同责，巩固提升粮食生产能力，继续抓好优质粮食工程建设，持续开展“中国好粮油”行动示范，推动“天府菜油”成为全国菜籽油知名区域公共品牌，建设一批具有较强辐射能力的粮食安全保障综合物流园区，打造中国西部粮食和物资储备综合保障枢纽。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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