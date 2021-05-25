人民网北京5月25日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，国家发改委近日出台《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》（以下简称《行动方案》）。在总结评估“十三五”期间改革实施情况，深刻分析国内外形势变化的基础上，《行动方案》明确了“十四五”时期深化价格机制改革的总体目标，即到2025年，竞争性领域和环节价格主要由市场决定，网络型自然垄断环节科学定价机制全面确立，能源资源价格形成机制进一步完善，重要民生商品价格调控机制更加健全，公共服务价格政策基本完善，适应高质量发展要求的价格政策体系基本建立。

目前我国97%以上的商品和服务价格已由市场形成

国家发改委有关负责同志在接受采访时介绍，在各方面共同努力下，“十三五”期间价格工作取得突破性进展：一是主要由市场决定价格机制基本完善。凡是能由市场形成价格的都交给市场，截至目前，97%以上的商品和服务价格已由市场形成。二是科学定价制度体系基本建立。推进政府定价项目清单化，将政府定价范围主要限定在网络型自然垄断环节和重要公用事业、公益性服务领域，建立健全以“准许成本＋合理收益”为核心，约束与激励相结合的政府定价机制。三是重点领域价格改革取得新突破。完成两轮输配电价改革，燃煤发电上网电价机制改革、天然气门站价格改革等顺利出台，铁路运价机制进一步完善，公用事业和公益性服务价格改革取得积极进展，促进绿色发展的价格机制逐步健全。四是降成本超1万亿元。通过降低企业用能、物流成本和收费负担，不断释放改革红利，已累计为全社会减负超过1万亿元。五是保供稳价成效显著。重要民生商品价格调控机制不断完善，经受住了新冠肺炎和非洲猪瘟疫情的冲击和考验。

该负责同志表示，上述举措极大地激发了市场主体活力，有力保障了市场供应；有效促进了要素自由流动，切实提高了资源配置效率；助力产业结构调整，推动了经济社会绿色转型。

“十四五”时期价格工作涵盖四大重点

据了解，《行动方案》对“十四五”时期价格机制改革重点任务作出了部署：一是强化目标导向，坚持市场化改革方向不动摇，深入推进电力、石油天然气等能源价格改革，完善价格形成机制，加强网络型自然垄断环节价格成本监管，逐步理顺能源价格，助力“碳达峰、碳中和”目标实现。二是加快补齐短板，以重要民生商品、大宗商品为重点，健全监测预测预警体系，完善调控工具箱，强化政策配套，提升保供稳价能力和水平。三是强调系统治理，全面推进水资源价格改革，理顺从原水到终端供水的全链条价格机制，完善污水处理收费政策，助力水资源保护、水污染防治和水生态修复。四是坚持改善民生，聚焦人民群众所思所盼，完善教育、养老、殡葬、景区等公益性服务价格政策，健全水电气暖和垃圾处理等公用事业价格机制，推动提升供给质量效率，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

其中，在“助力‘碳达峰、碳中和’目标实现”方面，《行动方案》从能源供给、消费两方面提出了重点举措：一是促进能源供给结构低碳转型。持续深化水电、核电、天然气发电等上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电价格形成机制，落实新出台的抽水蓄能价格机制，建立新型储能价格机制，推动新能源及相关储能产业发展。继续推进输配电价改革，理顺输配电价结构，提升电价机制灵活性，促进新能源就近消纳，以及电力资源在更大范围的优化配置。二是推动能源消费结构优化。完善针对高耗能、高排放行业的差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，加大实施力度，促进节能减碳。降低岸电使用服务费，推动长江经济带沿线港口全面使用岸电。完善居民阶梯电价制度，引导节约用电，优化电力消费行为。完善天然气管道运输价格形成机制，稳步推进天然气门站价格市场化改革。

在民生商品保供稳价方面，国家发改委有关负责同志表示，“十三五”期间，我国农业生产条件显著改善，全国大市场不断发展壮大，重要民生商品供给保障能力大幅提高，价格运行总体平稳。但也要清醒地认识到，重要民生商品保供稳价工作仍然面临诸多风险挑战。

按照《行动方案》，“十四五”时期，重要民生商品保供稳价工作坚持系统治理，着力补短板、强弱项，构建起重要民生商品保供稳价的“四梁八柱”，促进产供储销各环节有效衔接，提升保供稳价能力和水平。《行动方案》提出了以下重点举措：一是健全价格监测预测预警系统，增强保供稳价工作的前瞻性，牢牢把握主动权；二是加强重要民生商品价格调控，完善突发应急调控机制，健全以储备调控、进出口调节为主的调控手段，丰富和优化政策工具箱；三是坚持稻谷、小麦最低收购价政策框架不动摇，着力增强政策灵活性和弹性，合理调整最低收购价水平，守住粮食安全底线，筑牢保供稳价基础。

在促进水资源节约和水环境保护方面，《行动方案》提出“十四五”时期水资源价格改革的总体安排，最突出的特点是强调系统推进，从原水、生产用水、生活用水、污水处理全链条考虑，统筹推进水利工程水价、农业水价、城镇供水价格、污水处理费一揽子改革，助力水资源保护、水污染防治和水生态修复。主要改革任务包括：一是建立健全水利工程水价形成机制，科学核定定价成本，合理确定盈利水平，动态调整水利工程供水价格。二是深入推进农业水价综合改革，推动各项节水激励机制健全和落实，2025年基本实现改革目标。三是建立健全城镇供水价格形成和动态调整机制，完善居民阶梯水价制度，有序推进城镇非居民用水超定额累进加价制度，在具备条件的高耗水行业率先实施；四是进一步完善污水处理收费机制，结合污水处理排放标准提高情况，提高收费标准并建立动态调整机制；建立与处理水质、污染物削减量等挂钩的污水处理服务费奖惩机制；鼓励已建成污水集中处理设施的农村地区，探索建立农户付费制度。

在公共服务价格方面，国家发改委有关负责同志表示，近年来，国家加快完善公共服务价格机制，指导各地建立健全景区门票价格形成机制，推动全国1000多家重点国有景区降低门票价格；聚焦人民群众反映较为集中的水电气暖相关收费问题，制定出台《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展的意见》，推动清费顺价、提升服务质量。

他同时指出，随着人民群众生活水平的提高，对公共服务供给提出了更高要求。“十四五”时期，国家将指导各地加快推进公共服务价格改革，推动补短板、强弱项，持续提升公共服务供给质量效率，增强人民群众获得感、幸福感：一是完善学前教育收费政策，规范民办教育收费。二是适应医养结合、社区养老、居家养老等养老领域新模式，建立健全养老服务价格机制，支持普惠性养老服务发展。三是进一步完善殡葬服务收费政策，规范收费行为。四是健全景区门票价格形成机制，加强景区内垄断性服务价格监管。五是认真落实清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费的要求，清理取消不合理收费，加快完善价格形成机制，严格规范价格收费行为。六是推动县级以上地方政府建立生活垃圾处理收费制度，合理制定调整收费标准。推行非居民餐厨垃圾计量收费。具备条件的地区探索建立农户生活垃圾处理付费制度。

(责编：申佳平、吕骞)