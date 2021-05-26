新华社贵阳5月26日电（记者潘德鑫、邹多为）2021中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）26日在贵阳开幕。本届数博会以“数智变·物致新”为主题，通过线上线下融合模式，重点讨论后疫情时代数据要素融合与创新发展。

记者从大会组委会获悉，本届数博会为期三天，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、贵州省人民政府主办，将举办“工业互联网驱动产业数字化转型”“场景大数据”“科创中国：5G 驱动数智化转型”“全球数字服务贸易”“数据安全”“大数据助力乡村振兴”“人工智能”等多场高端对话以及“数字政府”“区块链”“金融数字转型”等专业论坛。

此外，本届数博会将举办工业App融合创新大赛、贵阳大数据及网络安全精英对抗演练赛、全国多靶场分布式实网对抗、贵阳市贵安新区第一届智力体育（编程、电竞、记忆项目）比赛，并组织展贸交流对接会、领先科技成果技术对接会等系列活动。线下展设置了国际综合馆、前沿技术馆、数字应用馆、智慧产业馆四个主题展馆，集中展示大数据领域新技术、新产品、新方案、新应用，共有200余家企业参展。

数博会期间还将发布《国家大数据综合试验区发展成就》《大数据百科术语词典》《省域数据要素市场自治与可信流通白皮书》、十佳大数据案例等大数据产业发展系列研究成果。

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