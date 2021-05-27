房女士病历显示，医生建议服药稳定情绪，改善睡眠。人民网记者 王继亮摄

人民网南通5月27日电 （记者王继亮）“这件事情经你们报道后之所以受到这么大的关注，就是因为征信对我们每个人太重要了。”5月26日下午，江苏南通个人征信报告出现“专业做鸡十年”侮辱字眼的当事人房女士向人民网记者表示，她绝不是为了索要赔偿，而是要寻求一个公正合理的说法，对自己和社会有个交代。

人民网在此前报道中提及，2018年4月，房女士在位于南通中南大厦的晋商消费金融股份有限公司分支机构签署了一份162000元的个人消费贷款合同，贷款期限约定36个月。房女士此番还告诉人民网记者，当月下款时就被扣掉了11340元，她从2018年5月持续按约还款到2020年1月，在这21个月内累计还款124902.12元。新冠肺炎疫情发生后，晋商消费金融公司针对受疫情影响暂无法按期还款的客户推出一些优惠服务，她由此申请了贷款展期。征信报告显示，该项贷款在2020年2月-12月没有还款的计划安排。

进入2021年以来，房女士没有恢复还款，“没有及时还款的原因，是对当初下款被扣的1万多元持有异议，又一直没有得到合理的解释”。4月6日，她在中国人民银行南通中心支行查询个人征信时发现了上述侮辱字眼。“近两个月来，这件事严重干扰了我的工作和生活，造成我很重的心理负担。”她说。

26日下午，记者见到房女士时，她刚从医院诊疗回来。记者看到病历簿上写着：“患者感觉紧张、手抖、心慌、周身不适，故来我院急诊。”医生为房女士开了缓解心理焦虑的药物，建议她多休息，注意监测血压心率，避免再次受到有关事件的刺激。

记者了解到，中国人民银行太原中心支行工作人员日前已电话联系房女士，通报了该行对晋商消费金融公司约谈、暂停征信系统查询权限等处置意见，并征询她的诉求。房女士向对方表示，希望尽快公布这件事情的调查结果，“我没有谈一分钱的利益诉求”。

“按照打印出来的征信报告，我还要向晋商消费金融公司还款82386元。剩下的钱只要合理合法，当初被扣的1万多元能解释清楚，我肯定不会赖账。”房女士强调。

在结束采访时，房女士告诉记者：“网上很多人给了我关心和鼓励，也有少数猜疑。我确实做点小生意，但从来没有做过与养鸡、杀鸡、贩卖鸡有关的工作。我上有老人，也是孩子的母亲，更不会从事对不起家人的职业。”

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