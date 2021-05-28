人民网北京5月28日电 （许维娜）日前，住房和城乡建设部、工信部、公安部等十六部门联合印发《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》（以下简称《意见》），就加快发展数字家庭、提高居住品质、改善人居环境提出4方面15项意见。

“数字家庭是全面落实国家‘十四五’规划，以扎实行动推动网络强国、数字中国和数字社会建设的重要环节，它的建设能够改善民生、增进社会福祉。”中国移动智慧家庭运营中心智能方案系统部总经理浦贵阳在接受人民网财经专访时表示，这对推动我国数字经济持续健康发展也具有重要意义。

浦贵阳指出，数字家庭建设要从三方面理解，一是数字家庭内涵包含了智能网络、智能家居、智能家电等多领域、多场景、多技术的融合、融通与融智；二是数字家庭给5G+AICDE等新技术创新发展提供应用场景，推动了产业创新；三是在“数字+”“智能+”“云+”发展趋势下，由数字家庭延伸出的智慧社区已成为“新基建”的底座。

据浦贵阳介绍，中国移动在服务２亿家庭宽带用户的基础上，创新建立4A智慧家庭能力体系，打造“社区-家庭-个人”联动的“智慧社区”解决方案，发展智慧社区“1·365”计划，积极担当社会数字化转型责任，全国累计服务社区超过33000个。

“平台的开放、协作与共享对于政务民生服务、产业协同创新、客户高品质体验等方面都是至关重要的。” 浦贵阳认为，场景智能方面，数字家庭可拓展延伸到智慧物业管理、智慧社区、智慧城市等领域。技术延伸方面，深化注智赋能，衍生数字孪生，夯实数字家庭的技术耦合能力。产业融通方面，打造跨产业生态的产品平台，促进与省-市-区-街道-社区-网格六级联动的基础设施对接，实现数字智能价值的释放、共享与联动。

那么，数字家庭建设的近期目标如何实现？浦贵阳建议，一是尽快完善数字家庭相关政策制度和统一的标准制定，这是数字家庭规模化发展的能力基础，是跨协议、跨品类、跨品牌产品互联互通的技术前提。二是政策引领，标杆示范，助推创新型数字家庭建设，通过在重点区域打造国家级数字家庭示范项目，“以点带面”探索规模化可复制路径，以数字家庭产业红利促进后疫情时期的数字经济发展，助力构建“双循环”新发展格局。

浦贵阳就长期目标指出，完备的数字家庭标准体系与住宅社区配套设施，必将加速数字家庭进入亿万普通百姓生活。他分析称，“要着眼于数字家庭的全场景需求，通过政府扶持、企业共建、民生共营等多种方式，发挥社区容器型特征，丰富周边教育、养老、医疗等新型数字服务，提供种类全、覆盖广、响应快、体验好的1公里数字生活圈。”

浦贵阳进一步解释称，作为普遍服务提供商之一，中国移动以数字家庭为载体，不断拓展智慧社区外延，通过全网智连、全屋智能、全家智享，提供面向数字家庭的“心级服务”，展现“数字家庭美好答卷”。

(责编：刘佳、吕骞)