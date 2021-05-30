人民网北京5月30日电 （记者余璐）为保护珠江-西江生物多样性，促进流域鱼类资源繁衍，近日，“大藤峡水利枢纽2021年鱼类增殖流放活动”在广西举行。此次活动共计向西江投放鱼苗170万尾，其中10万尾三角鲂和赤眼鳟鱼苗，是大藤峡鱼类增殖放流站首次自主成功繁育的珠江流域特色鱼类鱼苗。

大藤峡水利枢纽工程是国务院确定的172项重大水利工程项目之一，是珠江流域防洪控制性工程和水资源配置骨干工程。它集防洪、航运、发电、水资源配置、灌溉等功能于一体，被喻为“珠江上的三峡工程”。

水利部相关负责人对记者表示，为最大程度减小工程对珠江-西江鱼类影响，大藤峡水利枢纽工程自前期规划阶段起就特别重视生态环境保护工作。大藤峡公司在工程主坝和副坝分别建设一条鱼道，这种独特的双鱼道布置可以满足珍稀鱼类洄游繁殖的过坝需求。

2020年以来，大藤峡公司与科研院所积极合作，重点开展珍稀鱼类人工繁育研究和鱼苗培育等工作，为增殖放流创造了有利条件。2021年已成功孵化出乌原鲤、多线盘鮈等珍稀鱼种鱼苗。

此外，红水河珍稀鱼类保育中心已建设完成，大藤峡鱼类增殖放流站和广西来宾鱼类增殖放流站相继投入运行，基本形成了“一保育中心、双增殖站、双鱼道、五人造生境”的水生态保护体系，成为珠江流域最大的鱼类繁育基地。

据了解，按照年度计划，大藤峡水利枢纽工程将于今年10月开展2021年第二次鱼类增殖放流活动，全年计划放流乌原鲤、赤眼鳟、三角鲂等7类鱼苗281万尾。