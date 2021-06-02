人民网北京6月2日电 （黄盛、实习生姜荟秀）在我国西部的帕米尔高原上，沿着315国道一路向西北行驶，在距离中吉两国国境线直线距离不到100公里的地方，有一个小村庄——新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏州乌恰县巴音库鲁提村。

如今巴音库鲁提村在新疆颇具名气。柯尔克孜羊肉推介到了全国各地，“葱岭牧人”品牌引来的订单络绎不绝，光伏发电站让村集体和村民们鼓起钱袋子，掩映在绿树丛中的安居富民房和恰克马克河畔轻轻的马蹄声吸引着游客前来“打卡”。

“村庄美了、房屋新了、工作稳了、收入有了、日子好了。”越来越多的巴音库鲁提村村民在近两年来，有了工作、多了笑脸、富了生活。

柯尔克孜羊肉走出天山

巴音库鲁提村虽是牧业村，但草场位于高海拔高寒地区，自然条件恶劣，村民以放牧牛羊为主，收入水平偏低。以传统方式养殖的柯尔克孜羊，虽然品质好，但没有知名度，没有订单，想要推广并不容易。

“白水煮，只放盐，不用任何调料，用手撕着吃香极了。”曾作为中国华电派驻巴音库鲁提村第一书记的谭轩，至今记得2018年冬天第一次吃水煮羊肉的情景。也是这次经历，让他有了“打出帕米尔高原羊品牌、消费扶贫帮助增收”的想法。

经过一系列努力，巴音库鲁提村推出了“互联网+合作社+牧民”的运作模式，形成集网上接单、合作社供货、屠宰场精深加工、村民分红获利为一体的柯尔克孜羊供应销售链。

“在扶贫干部的帮助下，我们的帕米尔高原羊肉走出了天山，成了热销产品，单2019年就向全国20多个省市销售羊肉，收入超过600万元。”合作社负责人吐尔孙阿洪·木明介绍说，他们还在扶贫干部帮助下设计注册了“葱岭牧人”商标，上线了销售管理系统，完成扶贫产品官方认定以及央企扶贫馆产品上线，与快递公司合作，提升物流配送水平。

2020年，柯尔克孜牛羊肉卖出了900多万元。“葱岭牧人”品牌产品也将高原牛羊肉推介到了重庆展销会、北京交易会、上海交易会等全国各地的交易市场。

光伏帮扶，村民生活迎巨变

巴音库鲁提村很多村民永远忘不了2019年10月31日这个日子。这一天，克孜勒苏州唯一一座装机500KW的村级光伏电站在巴音库鲁提村成功并网。

村民巴合提努尔·买买提吐尔逊一直记着，这个电站彻底改变了村集体和他本人的生活。电站投入运行后，巴合提努尔·买买提吐尔逊和村里不少乡亲成为电站公益性岗位的工作人员，实现了稳定就业。

“我们的光伏电站设立了照料护理员、道德宣传员、家庭水电维修员、交通劝导员、水渠维修员、护路员等公益性岗位。”今年4月刚到巴音库鲁提村担任驻村第一书记的陈大为向人民网介绍说，电站每年为村集体带来70万元收入，全村100余户贫困户收益，长期解决了巴合提努尔·买买提吐尔逊这样的14个贫困户家庭稳定就业。

不仅光伏电站，巴音库鲁提村还利用华电帮扶资金，在高原戈壁开荒种植了林果40亩，聘请专业技术人员驻村指导林果种植，推进林果业发展；积极发展牧区庭院经济，投入14万元为农牧民建设蔬菜小拱棚，带领牧民学习蔬菜种植。目前，70户庭院种植户预计每户增收3000元。

“如今，村里的产业发展起来了，乡中心小学也有了读书亭、跑道和足球场。”巴合提努尔·买买提吐尔逊对当下的生活很知足。

村民圆梦村庄更美

对生活充满希望的还有玛依拉·马凯西。

“我的愿望就是要在有生之年，亲自到喀什看一看，没想到村书记知道后就带我去了喀什，帮我圆了多年的梦。”年近七旬的巴音库鲁提村村民玛依拉·马凯西向人民网讲起了她圆梦喀什的开心时光。

玛依拉·马凯西在孩童时双腿因冻伤被截肢，常年行动不便。“我一辈子从来没有离开过巴音库鲁提村！”玛依拉·马凯西回忆说，当时谭轩和驻村干部知道后，就在去年6月驾车带她去了喀什。

玛依拉·马凯西至今记得，自己见到了喀什城宽敞的马路，去喀什古城买了一把牛角梳，吃到了肯德基，还给牧羊的儿子买了一套西服衬衣和领带，见到了喀什机场里飞机起飞降落的场景。“这经历放在以前，想都不敢想，真心感谢村扶贫干部和村集体的帮扶。”玛依拉·马凯西笑得合不拢嘴。

村书记陈大为说到，如今村里自来水再也不会停了，马路通到了家家户户门口，每一户都添置了电视、沙发，村里的大学生也一年比一年多了，低保户一年比一年少了，村子还连续获得了“全国文明城镇”称号。

相关阅读：

新疆墩艾日克村：算好致富经，撑起惠民幸福

(责编：杨虞波罗、吕骞)