本报记者 李晓晴 王 浩

5月8日，资产过万亿元、全球员工数量达22万人的中国中化控股有限责任公司（简称中国中化）正式成立。

“站在新的历史起点，中国中化把新发展理念贯穿企业发展始终，在加快构建新发展格局中切实转变发展方式，引领我国化工行业朝着科技驱动、创新引领、绿色环保、安全健康的方向迈进，为推动高质量发展作出应有贡献。”中国中化董事长宁高宁展望。

整合资源，凝聚创新合力

产业集中度高、规模效应突出、大企业主导……这是世界化学工业的发展特点。与此同时，作为化学工业大国，我国面临市场主体较为分散，行业聚集效应较弱等挑战。

从化工大国到化工强国，我国需要具有国际竞争力的一流企业。中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组，成立中国中化，旨在整合科研资源、供应链、市场渠道，提升企业活力。中国中化将面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，努力加快原始创新步伐。

在科技创新上奋勇争先。中国中化将聚合创新要素、打造创新平台、整合优势资源，在核心领域建设高水平和共性技术研发平台，加强科技资源与市场紧密对接。目前集团拥有29个国家级研发平台，包括重点实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、企业技术中心等。

在延长产业链上不断发力。石油贸易、仓储物流、炼化一体化、石化深加工……一条全产业链协同的石油化工链条形成；海水淡化、废水资源化、工业水预处理……工业环保业务范围不断拓展；种子、化肥、农药、社会化服务……农业业务实现了耕种收一条龙服务。“企业重组实现资源优势互补、产业链条相连，释放‘1+1>2’的协同增值效用。”宁高宁介绍。

深化改革，激发创新活力

种子是农业的“芯片”。围绕“一粒种子”，中国中化坚持在改革中攻坚克难，坚决打好种业翻身仗，为全球粮食安全提供坚实的基础。

不仅仅是种子，中国中化因改革而生，向改革而行。

现代企业制度更加完善。中国中化将党的领导融入公司治理各环节，持续优化集团公司“三会”运行机制，推动所属子企业董事会应建尽建、配齐配强，重点子企业落实董事会各项权利，保障经理层依法行权履责。

混合所有制改革成效明显。中国中化推动下属事业部全部实现混合所有制，打造成为股权多元、富有竞争活力的市场化经营主体，其中，中化能源已申请上市。

市场化经营机制更加深入。公司深化人力资源市场化改革，加强干部队伍和人才队伍建设，推行经理层任期制与契约化管理，强化薪酬资源配置与激励机制应用，充分调动干部员工特别是科研人才干事创业的积极性。加强与世界一流化工企业的对标专项工作，建设完善科学规范、运行高效的现代企业管理体系，进一步提升管理现代化能力。

征途漫漫，惟有奋斗。宁高宁说：“中国中化把坚持科技自立自强作为职责使命，加快建设世界一流企业，为深化国资国企改革探索新路径，在新征程上不断创造新业绩。”

《 人民日报 》（ 2021年06月04日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)