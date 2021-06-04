人民网北京6月4日电 （栗翘楚）6月3日，旗迹中国·尊享红色之旅继续前行，来到第五站——陕西延安。为进一步提升红旗品牌知名度，打造红旗文化与红色文化的深度结合，活动主办方邀请当地车主，搭乘红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型到延安枣园革命旧址等革命圣地，感受红色文化的熏陶。

红旗车主在经典老爷车旁合影留念。受访者供图

86年前，中央红军辗转大半个中国，来到陕北延安的窑洞里。自此，延安成为了中共中央的“落脚点”，也成为了建立抗日民族统一战线、赢得抗日战争胜利、进而夺取人民解放战争胜利的“出发点”。

“几回回梦里回延安，双手搂定宝塔山。”诗人贺敬之的《回延安》，道出了多少共产党人心中的寻根情愫。

如今的枣园革命旧址环境清幽、群山环绕，完整地保存着当年领导人居住过的窑洞。在活动方的组织下，车主们随导游一起寻访这段光辉足迹。

车主跟随导游参观枣园革命旧址。受访者供图

众多车主表示，参观红色圣地，一起重温这段奋斗史，非常有意义。据了解，红旗4S店入驻延安仅两个月，便吸引来了大量用户前来试驾、购买。

在延安做生意的杨先生就是其中之一。

“这家店开不久，我就购得了一辆HS5，性价比高、动力强劲、配置齐全，且油耗正常，比较适合我这个年龄段。”杨先生说。

终身免费保修；终身免费救援；终身免费取送；+1二手车保值计划；4年10万公里免费保养服务……除汽车本身品质外，红旗推出的一系列售后服务也是消费者最终选择其的原因之一。

“颜值高、空间大、体验好，我在使用过程中遇到一点小问题，如手机和汽车连接不上等，每次都能很快地对接到服务人员，且高效解决。”来自延安的焦女士说。

随着新型消费的崛起，将成为中国经济的新动能。同时，具备优秀产品品质、带有潮流元素的国潮产品开始备受关注。当下，红旗品牌正跨入年轻战场，将“国潮”标签印刻在品牌之中，继续深入强化其在消费者心中的“国民车”形象。

今年28岁的刘先生是此次活动中最年轻的红旗车主，作为老延安人，对国货的支持从小潜移默化印刻在心里。

“我不是单纯地消费情怀，而是它本身品质过硬。”刘先生一个月前购入一台红旗H9，他表示，不论从外观、内饰还是动力来看，丝毫不逊色与国外车企。

“自从我买车后，和我借车的朋友越来越多，他们通过‘试乘试驾’，也对红旗有了全新的认识。”刘先生说。

车主们在延安山牛生态园开展拓展活动。受访者供图

车主们在枣园革命旧址参观结束后，跟随红旗车队来到延安山牛生态园开展拓展活动，4S店工作人员向车主们介绍红旗的历史，并进行充分交流。

据了解，旗迹中国·尊享红色之旅接下来还将行至郑州、济南、石家庄等城市，举行各类活动回馈当地车主。

(责编：王仁宏、高雷)