近日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》提出，到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模。区块链应用渗透到经济社会多个领域，在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培育一批知名产品，形成场景化示范应用。培育3至5家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业，打造3至5个区块链产业发展集聚区。区块链标准体系初步建立。

此外，《指导意见》中还明确了积极推进应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作六大保障措施。

浪潮有关负责人认为，此次《指导意见》出台，为区块链未来发展提出目标、指明方向，提供更好发展环境，将加速区块链产业的创新发展，驱动更多区块链应用落地。

该负责人介绍，浪潮在区块链领域已深度布局，2015年组建了区块链研发团队，2019年成立区块链技术研究院，推出浪潮区块链服务IBS（Inspur Blockchain Service）平台等。在赋能实体经济方面，浪潮将区块链技术应用于产品溯源、数据共享等领域，已打造多个标杆案例；在提升公共服务方面，浪潮积极探索区块链+政务服务场景应用开发，形成了区块链+数据安全、电子证照、电子签名等解决方案；在夯实产业基础方面，浪潮已积累了大量的区块链知识产权；在打造现代产业链方面，浪潮致力于联合生态伙伴构建城市区块链公共服务平台，全面推动政务上链、企业上链、民生服务上链；在促进融通发展方面，浪潮在区块链+工业互联网、大数据、云计算领域已成功实践。

该负责人表示，浪潮作为新一代信息技术企业，在国家政策的指引下，将继续积极投身区块链产业发展中，把区块链作为技术创新的突破口，坚持发展与安全并重，与生态伙伴联手拓展更多场景应用，助推区块链产业创新发展，加速区块链技术与实体经济的深度融合发展。

(责编：李源、董童)