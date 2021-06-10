原标题：成都人工智能计算中心项目落地 首批迎来15个生态伙伴

5月28日，成都国家人工智能创新应用先导区在成都高新区揭牌。不到半月，成都人工智能发展再次传来好消息。

6月9日，成都人工智能计算中心项目开工暨电子信息产业生态圈项目集中签约仪式在成都举行。活动现场，成都人工智能计算中心项目正式奠基开工，首批15个生态伙伴签约入驻，同时15个电子信息产业生态圈项目集中签约。

按照规划，成都人工智能计算中心项目（简称“成都智算中心”）将打造全球领先新一代人工智能计算平台。

成都人工智能计算中心开建

首批入驻15个生态伙伴

去年以来，华为先后在成都落地了未来技术创新中心（一、二期）、成都鲲鹏生态基地等项目，并积极规划建设成研所二期。据了解，当天开工建设的成都人工智能计算中心项目，由华为公司与成都高新区共同建设运营。

项目总体分两期进行建设，其中一期预计2021年12月底完成投资。该活动现场，西南交通大学、四川长虹、成都交通投资集团有限公司、成都纵横自动化技术股份有限公司、成都考拉悠然、罗克佳华等首批15个生态伙伴签约入驻成都人工智能计算中心。

成都市相关负责人表示，首批入驻生态伙伴涵盖产、学、研各个领域，有利于在成都市快速形成人工智能产业“创新链、人才链、价值链”。将结合成都新基建、十四五规划和智慧城市建设，把成都人工智能计算中心打造成为成都智慧城市数字底座，建设城市智能中枢，把现有城市数字大脑升级为城市智能体，提升城市治理能力，让企业和市民享受智能、高效和贴心的服务。

总投资125亿元

15个电子信息产业生态圈项目集中签约

为进一步助推电子信息产业功能区建设，活动现场，梅塞尔中国技术及应用技术研发中心和川渝区区域总部基地、元六鸿远（成都）创新基地项目、菲斯特激光显示光学屏产业总部基地项目等15个成都电子信息产业生态圈项目举行集中签约，签约投资额总计达125亿元。

据悉，此次签约的梅塞尔中国技术及应用技术研发中心和川渝区区域总部基地投资10亿元，将建设中国唯一的梅塞尔中国技术中心（包含远程控制中心）、梅塞尔中国应用技术研发中心（包括燃烧实验室、食品应用实验室、医用气体试验中心、焊接试验室等）以及集研发、运营、物流、结算中心等功能为一体的川渝区区域总部基地。

项目建成后，新的生产装置将与梅塞尔在成都高新西区已建成的其他生产装置通过管网连接，为英特尔、京东方等高新西区企业及未来园区引入的半导体和显示领域的企业提供安全、可靠、经济的气体产品供应，未来将提供100000Nm3/h气体配套需求。

当前，成都市电子信息产业规模达10065.7亿元，同比增长19.8%。现阶段，功能区正围绕产业生态，重点在集成电路、新型显示、智能终端、高端软件、人工智能、信息网络六大领域，打造集“芯—屏—端—软—智—网”为一体的具有国际竞争力和区域带动力的高质量电子信息产业生态圈。

(责编：李源、董童)