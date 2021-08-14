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前7月
全社会用电量同比增长15.6%

制造业用电量保持较快增长

2021年08月14日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月13日电 （记者丁怡婷）8月12日，记者从国家能源局获悉：7月，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7758亿千瓦时，同比增长12.8%，较2019年同期增长16.3%，两年平均增长7.8%。

　　分产业看，第一产业用电量102亿千瓦时，同比增长20%；第二产业用电量5068亿千瓦时，同比增长9.3%；第三产业用电量1422亿千瓦时，同比增长21.6%。

　　1—7月，全社会用电量累计47097亿千瓦时，同比增长15.6%。中国电力企业联合会发布的数据显示，1—7月，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为16.7%、17.2%、14.0%和9.4%。

　　另外，1—7月，全国工业用电量31099亿千瓦时，同比增长15.2%，增速比上年同期提高17.4个百分点，占全社会用电量的比重为66%。其中，制造业用电量保持较快增长。全国制造业用电量23664亿千瓦时，同比增长16.8%，增速比上年同期提高18.7个百分点，高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业用电增速均高于制造业平均水平。

　　近段时间正值迎峰度夏高峰期，随着一系列保供增产措施落地，近日全国煤炭产量明显增加，电厂供煤已经大于耗煤。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月14日 01 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)

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