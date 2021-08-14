本报北京8月13日电 （记者李心萍）国家邮政局13日公布中国邮政行业7月运行情况，前7月，我国快递业务量同比增长超过四成，保持快速增长。

1—7月，全国快递服务企业业务量累计完成583.3亿件，同比增长42.9%；业务收入累计完成5669.4亿元，同比增长24.7%。

其中，东部地区快递业务量占比达到近八成。1—7月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.6%、14.2%和7.2%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点，中部地区快递业务量比重上升1.5个百分点，西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点。

异地快递业务量占比继续提升。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降3.1个百分点，异地快递业务量的比重上升3.3个百分点。

数据还显示，1—7月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成7145.3亿元，同比增长20.9%；业务总量累计完成7513.9亿元，同比增长32.5%。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 01 版）

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