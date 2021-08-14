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连续15个月单月开行超千列

中欧班列运量持续强劲增长

2021年08月14日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月13日电  （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：7月中欧班列开行1352列、运送货物13.1万标准箱，同比分别增长8%、15%。

　　中欧班列自2020年5月起连续15个月单月开行千列以上，自今年5月以来连续3个月单月开行超1300列，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

　　国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门充分发挥中欧班列战略通道作用，积极应对疫情影响，加强运输组织，提高运营品质，推动中欧班列安全稳定运行和持续强劲增长。一是积极助力国际抗疫合作。为满足国际防疫物资运输需求，中欧班列7月运送防疫物资21.5万件、1257吨。二是进一步提高口岸通道能力。1—7月，西、中、东通道运量同比分别增长44%、18%、35%。三是确保通道安全畅通。在郑州遭遇罕见特大暴雨后，国铁集团调度中心准确掌握中欧班列在途运行位置，密切关注水害地段通过列车情况，分阶段推算列车通过水害地段时间，减少积压和滞留，共组织迂回运输50余列。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月14日 01 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)

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