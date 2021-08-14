本报记者 邓建胜 李 纵

从广西南宁国际铁路港发车，经凭祥口岸出境，次日即可抵达越南河内。5月30日，南宁国际铁路港海关监管作业场所正式运营后发出首趟中越班列。

今年4月，习近平总书记在广西考察时指出，要主动对接长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，融入共建“一带一路”，高水平共建西部陆海新通道，大力发展向海经济，促进中国—东盟开放合作，办好自由贸易试验区，把独特区位优势更好转化为开放发展优势。

发展开放型经济，广西不断提升跨境口岸通关便利化水平。龙邦口岸那西通道与越南茶岭口岸经济区相连，龙邦海关关长覃勉说：“我们实施货物进出口‘提前申报、卡口验放’业务改革，实现货物快速通关。”今年上半年，广西口岸进口整体通关时间5.34小时，比去年全年压缩3.96%；出口整体通关时间0.48小时，比去年全年压缩37.66%。今年上半年，广西外贸进出口2902亿元，比去年同期增长33.9%。

铁路重点项目陆续建成，高速公路全力增线扩能，港口航道建设全面铺开……广西加快推进交通基础设施建设，初步建成以铁路、高速公路多通道共担，从北部湾港出海，连接黔、渝、川、陕、甘等地，面向东盟的西部陆海新通道。截至6月底，西部陆海新通道今年计划推进的28个交通运输项目总体进展平稳，已完成年度投资总额的71%。

智能音频产品流水线产能全部开启，位于中国（广西）自由贸易试验区崇左片区的三诺跨境电子深加工产业示范园一片繁忙。“交通便利、通道畅通，是我们落户崇左的首要因素。”示范园负责人张明远说。

突出中国—东盟开放合作先行先试，广西做深做实自贸试验区开放合作平台。今年以来，崇左片区加大跨境贸易、跨境物流发展力度；南宁片区出台政策鼓励科技创新型企业和规模以上企业加大研发经费投入；钦州港片区企业凭一张行业综合许可证即可经营，实现“一证准营”。截至今年一季度，广西自贸试验区已形成首批44项在自治区范围内复制推广的制度创新成果。

“广西将充分发挥‘一湾相挽十一国，良性互动东中西’的独特区位优势，以西部陆海新通道建设为牵引，加快中国（广西）自贸试验区、面向东盟的金融开放门户、中国—东盟信息港、防城港国际医学开放试验区等平台建设，精心办好中国—东盟博览会和商务与投资峰会等重大活动，加快发展开放型经济，在‘一带一路’建设中发挥独特作用。”广西壮族自治区党委主要负责同志说。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 01 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)