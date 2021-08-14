本报记者 陆娅楠

数据来源：国家统计局

制图：蔡华伟

培育壮大发展新动能是加快产业转型升级、增强经济发展动力、推动高质量发展的重要举措。国家统计局近日发布，2020年我国经济发展新动能指数为440.3，比上年增长35.3%。

“结果表明，2020年，尽管遭受新冠肺炎疫情的严重冲击，以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的经济发展新动能实现逆势快速增长，经济展现出良好的韧性活力，成为推动经济高质量发展的强大支撑。”国家统计局统计科学研究所所长闾海琪说。

网络经济指数增长最快，对总指数增长贡献最大

经济发展新动能指数是以新产业、新业态、新商业模式（简称“三新”）为主要内容的统计指标体系，反映经济新动能发展的趋势和进程，包括网络经济指数、经济活力指数、创新驱动指数、知识能力指数、转型升级指数五大分类指标。

根据“三新”经济发展的新情况新特点，本次测算对原有统计指标体系进行修订完善。根据最新指标体系，2015—2020年我国经济发展新动能指数分别为119.6、146.9、191.2、257.9、325.5和440.3，分别比上年增长19.6%、22.8%、30.2%、34.9%、26.2%和35.3%。

2020年各项分类指数均有提升，其中网络经济指数为1323.6，比上年增长54.8%，对总指数增长贡献率为81.7%。网络经济指数增长最快，对总指数增长贡献最大。

互联网用户持续扩容。2020年底，我国移动互联网用户数达13.49亿户，比上年增长2.3%；移动互联网接入流量达1656亿GB，分别是2019年和2014年的1.36倍和80.3倍；固定互联网宽带接入用户达4.8亿户，比上年增长7.6%。“网络信息技术日益成熟，网络基础设施不断完善，5G基建加快布局，物联网建设深入推进，有力支撑网络经济快速增长。”闾海琪说。

新业态不断涌现。在线办公、远程问诊、无接触配送等业务更广泛开展，2020年，我国电子商务平台交易额达37.2万亿元，按同比口径计算，比上年增长4.5%。

新消费快速增长。2020年，全国网上零售额11.76万亿元，按可比口径计算，比上年增长10.9%。“适应疫情防控要求下出现的消费新需求，网络零售新业态不断涌现，消费场景深入拓展。”闾海琪介绍。

“去年‘三新’经济增加值占GDP比重约17.08%，经济发展新动能更加强劲。”国务院发展研究中心研究员、中国国际发展知识中心研究组织处处长龙海波说。

创新能力不断提升，为培育壮大新动能提供坚实保障

2020年，创新驱动指数为239.1，比上年增长18.1%，增速仅次于网络经济指数。

“我国持续加大基础研究投入，提升原始创新能力，加快推进关键核心技术攻关，全力开展疫情防控应急科研攻关，科技创新取得新进展，涌现出一批新成果，为培育壮大新动能提供坚实保障。”闾海琪说。

2020年，全国研究与试验发展（R&D）经费支出与GDP之比为2.4%，比上年提高0.16个百分点；每万名R&D人员专利授权数达到4639件，比上年大幅增长34.6%，是2014年的2.1倍；技术市场成交合同金额28251.5亿元，比上年增长26.1%，技术要素市场保持快速增长。

龙海波表示，我国统筹疫情防控和经济社会发展，在全球率先实现了复工复产，率先实现经济正增长，这离不开创新驱动发展战略的深入实施。“以数字化、智能化推动复工复产，又在复工复产过程中实现产业数字化、智能化升级，我国经济结构能保持持续优化。”

创新能力提升，离不开创新人才集聚。大力发挥人力人才资源优势，持续强化创新人才培养，我国知识能力建设不断推进。2020年，知识能力指数为163.7，比上年增长10.0%。

从主要构成指标看，2020年，经济活动人口中硕士及以上学历人口占比1.08%，比上年提高0.13个百分点，我国高学历、高技能人口比例逐年稳步提升。2020年，我国每万名就业人员R&D人员全时当量为523.5人年，比上年增长9.0%，人力资本稳步积累，知识能力根基有效筑牢。

市场活力不断激发，经济发展韧性持续增强

2020年，经济活力指数为324.1，指数值仅次于网络经济，比上年增长17.4%。

2020年，全国新登记注册市场主体数量2502万户，比2019年净增124.6万户，增长5.2%。“去年，我国日均新登记企业2.2万户，年末市场主体总数达1.4亿户，折射出经济复苏良好势头。”闾海琪介绍，去年我国实际使用外资1443.7亿美元，增长4.5%；高技术产业实际使用外资428亿美元，增长9.5%，体现出我国市场的强大活力与吸引力。

闾海琪分析，各级政府着力推进职能转变，监管方式不断完善，营商环境持续优化，促使创业创新蓬勃发展，新增市场主体快速增长，进一步激发经济活力，增强了经济发展韧性。

五个指标中，转型升级指数为150.7，增长3.6%。

战略性新兴产业快速发展。2020年，我国战略性新兴产业增加值占GDP比重为11.7%，比上年提高0.2个百分点，比2014年提高4.1个百分点。“我国积极应对疫情挑战，加强工作统筹调度，出台一系列政策举措支持新兴产业。特别是深入实施工业互联网创新发展战略，培育集成电路产业和软件产业，创建人工智能创新应用先导区，大力支持新能源汽车产业，促进新产业成长壮大。”闾海琪说。

高技术制造业占比持续提升。2020年，我国高技术制造业增加值比上年增长7.1%，比规模以上工业增加值增速快4.3个百分点，占规模以上工业增加值比重达15.1%，比上年提高0.7个百分点，产业呈现集群化、信息化和智能化发展态势。

“从长期看，提升知识能力指数和转型升级指数，是提升经济发展新动能的关键。这两个维度未来发展潜力很大，需久久为功。”龙海波说。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 02 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)