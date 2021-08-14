本报记者 汪文正

为优化营商环境，江西省九江市湖口县在政务服务中心设置并联审批服务专区，实现“一次申请、统一受理、并联审批、一口出件”，提高了审批效率和服务水平。图为8月10日，群众在政务服务中心办理相关业务。

郑飞华摄（人民视觉）

今年初，国家税务总局福清市税务局在当地市民服务中心增设周末办税服务窗口，推行“周末不打烊”服务。目前，已受理近700名纳税人的不动产登记缴税业务，受到群众好评。图为纳税人在办税服务厅咨询办税事宜。

徐 蕾摄（人民视觉）

624.3万户——国家税务总局近日公布上半年新办涉税市场主体数量，这一数据较2020年增长27.3%，较2019年增长22.8%。

市场主体数量快速增长，是中国营商环境持续改善、市场活力不断释放的重要表现。持之以恒的精准滴灌、精耕细作，助上亿市场主体成长壮大，吸引着越来越多的人投资兴业。展望2021中国经济“下半场”，随着“放管服”改革不断深化，市场主体活力将进一步激发。

市场主体不断壮大

“针对小微企业的政策包精准推送，让我们对经营信心满满。”成都澳亚雷鸟科技有限公司负责人陈天剑介绍，公司月销售额约在10到15万元之间，“今年以来，小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元，企业负担小了，让大伙更有干劲了。”

中国市场发展空间有多大，营商环境怎么样，市场主体最有发言权。

看新设市场主体，创新活力加速涌动。上半年624.3万户新办涉税市场主体中，民营经济主体达617.1万户，较2020年同期增长27.4%，占比98.9%。个体工商户如雨后春笋，新办个体工商户占到284.2万户，同比增长28.3%。

看生产经营状况，各行业市场主体蓬勃生长。国家统计局数据显示，上半年，全国规模以上工业企业利润同比增长66.9%，营业收入同比增长27.9%。截至7月，制造业采购经理指数（PMI）连续17个月位于景气区间，市场主体信心持续改善。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报记者采访时表示，今年以来，中国经济恢复势头在世界主要经济体中表现亮眼，营商环境持续改善，吸引外资门槛不断降低，为众多市场主体成长壮大提供了广阔舞台。

减税降费落地见效

持续大规模减税降费“真金白银”落袋、税收营商环境不断改善，帮助市场主体恢复元气、增强活力。

这段时间，宁波金山双鹿电池有限公司的“5G+未来工厂”战略正如火如荼地实施。这一战略投入成本高、回报周期长，企业一度面临较大资金压力。公司财务负责人俞超英说：“税收优惠政策为企业发展送来了‘及时雨’！”“未来工厂”除享受到增值税留抵退税外，上半年还减免了各项税费1620万元。

今年以来，中国继续实施制度性减税政策，持续释放政策叠加效应。

分类调整阶段性减税降费政策，延长疫情期间出台的小规模纳税人减征增值税等政策执行期限，保持对经济恢复的必要支持力度。同时，出台新的结构性减税政策。强化小微企业税收优惠，提高小规模纳税人增值税起征点，进一步加大小微企业和个体工商户所得税优惠力度，对小微企业和个体工商户年应纳税额不到100万元的部分，在现行优惠政策的基础上再减半征收所得税。各类减税降费政策落地见效，预计全年将为市场主体减负超7000亿元。

鼓励创新创造，企业获得更多支持。“今年国家把研发费用加计扣除比例提高到100%，对于制造业企业来说是重大利好，仅上半年我们便享受企业所得税减免约2.3亿元。”在青岛经济技术开发区，海信视像科技股份有限公司财务经理李佳算了一笔账。

一系列“放管服”举措降低了企业成本。“大力推动减税降费优惠政策直达快享，能够切实减轻市场主体资金压力、提供税收动力、发挥财政政策效能。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

营商环境持续优化

市场主体茁壮成长，有赖于良好的营商环境。

——金融活水精准滴灌，助力市场主体降低融资成本。中国人民银行数据显示，截至6月末，中国普惠小微贷款余额17.7万亿元，同比增长31%，惠及小微经营主体3830万户。

——“放管服”改革精耕细作，提高市场主体办事便利度。7月1日起，涉企经营许可事项在全国范围内实现全覆盖清单管理，审批制度改革分类推进。“证照分离”降低了企业“准营”门槛，有效缓解了企业“办证多”“办证难”问题。

——政策支持精细栽培，企业创新发展的土壤更深厚。近年来，中国已建立起优质企业的梯度培育体系，培育三批4762家“小巨人”企业，5批596家单项冠军企业，带动各地培育省级的专精特新中小企业4万多家。

工业和信息化部副部长徐晓兰日前介绍，“十四五”期间，国家将重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

减税降费政策继续优化落实也将为市场主体释放更多红利。财政部副部长许宏才表示，下一步将坚决落实落细减税降费政策，着力优化落实机制，清理规范各类违规涉企收费，让企业有更多获得感。

白明表示，营商环境和竞争环境的持续优化，可为企业创新发展提供良好平台，从而提振市场主体对中国经济持续恢复增长的信心和预期。

(责编：岳弘彬、郝江震)