新华社发

北京海关：

我是一名葡萄酒收藏爱好者，平时也喜欢喝两杯，在海关最近开展的食品安全周宣传活动中，我学习到很多进口食品的知识。在此我想深度了解进口葡萄酒有哪些需要注意的地方？

北京读者 王先生

王先生：

您好！我来为您介绍进口葡萄酒的注意事项。

■ 进口葡萄酒需要标示保质期吗？

我国《预包装食品标签通则》（GB7718-2011）第4.3.1条款明确规定，酒精度大于等于10%vol的饮料酒可以免除标签保质期。实际上，保质期与葡萄酒的品质以及陈年潜力毫无关系，是一个完全可以忽略的数字。瓶装葡萄酒在不发生由于微生物（细菌、酵母）等引起的浑浊沉淀、不出现严重的氧化和失光的前提下，口感较为柔顺。经专业判断，由微生物作用产生沉淀和过度氧化的葡萄酒属过期酒，不能饮用。

■ 进口商如何办理海关备案手续？

进口商应根据《中华人民共和国食品安全法》《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》《进出口食品安全管理办法》等相关法规，通过海关总署“互联网+海关”一体化网上办事平台填写并提交备案申请。企业应如实向海关提供收货人名称和地址、联系人姓名和电话、填表人姓名和电话以及承诺书等信息。收货人应当保证在发生紧急情况时可以通过备案信息与相关人员取得联系。

■ 进口葡萄酒规范申报需要注意哪些事项？

进口葡萄酒的收发货人及其代理人，应向海关依法如实申报进口葡萄酒的相关商品信息。进口货物收货人及其代理人应严格按照《规范申报目录》的要求填报，并应当根据实际进口葡萄酒的酒标，在“商品名称”和“规格型号”栏目中填报相应内容。申报时除提交海关规定要求的单证和资料外，还要向海关提交葡萄酒酒标彩色照片或彩色打印件以及原厂商发票。进口葡萄酒的规范申报要素包括以下10项：品名、酒精浓度、级别、年份、产区、酒庄名、葡萄品种、包装规格、进口方式、品牌。企业申报时，需要提供原产地证书、合格证明材料、中英文标签、合同、发票、箱单等随附单证。海关接受申报后，对企业提供的报关单及随附单证进行审核，征收关税和进口环节增值税等税费。

■ 海关如何对进口葡萄酒实施查验？

根据《中华人民共和国海关法》第二十八条，进出口货物应当接受海关查验。

根据《中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法》，查验是指海关为确定进出口货物收发货人向海关申报的内容是否与进出口货物的真实情况相符，依法对进出口货物进行实际核查的执法行为。

根据《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》，海关根据布控指令实施现场查验，包括运输工具、存放场所是否符合安全卫生要求，集装箱号、封识号、内外包装标示内容、货物实际情况是否与申报信息及随附单证相符，是否存在污染、破损、湿浸、渗透，内外包装标签、标识及说明书是否符合相关标准和法律法规要求，感官性状是否符合该食品应有性状。新型冠状病毒肺炎疫情期间，海关还推出了查验货物时收发货人可免于到场的便利政策。

■ 海关对进口葡萄酒标签有何要求？

根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国进出口商品检验法》等法律法规，中国海关依法对进口预包装食品标签进行检验。

根据海关总署《关于进出口预包装食品标签检验监督管理有关事宜的公告》，中国海关自2019年10月1日起，取消首次进口预包装食品标签备案要求，进口预包装食品标签作为食品检验项目之一，进口商应当负责审核进口葡萄酒的中文标签是否符合中华人民共和国相关法律和行政法规的规定以及是否符合食品安全国家标准要求。审核不合格的，不得进口。

■ 进口葡萄酒还需要进行哪些检验？

按照国家进口食品安全监督抽检计划，海关相关检测机构还会对进口葡萄酒中是否含有生物毒素、食品添加剂是否超标、重金属是否超标、甲醇等品质指标进行实验室检测，经海关评定合格的准予进口，并出具《入境货物检验检疫证明》。评定结果不合格的，由海关出具不合格证明。涉及安全、健康、环境保护等项目不合格的，海关责令进口商销毁或退运。

（北京海关进出口食品安全处综合科科长刘慧、北京海关所属首都机场海关通关处备案审核科副科长夏波罗）

(责编：岳弘彬、郝江震)