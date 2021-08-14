本报记者 顾 春 张帅祯 郭 玥

日前印发的《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》提出“加强基层智慧治理能力建设”，要求“统筹推进智慧城市、智慧社区基础设施、系统平台和应用终端建设”“提高基层治理数字化智能化水平”。

《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》也提出，“以数字化改革提升治理效能。强化数字赋能，聚焦党政机关整体智治、数字经济、数字社会、数字政府、数字法治等领域，探索智慧治理新平台、新机制、新模式。”

打开手机就能读取土壤的墒情、肥料浓度，扫二维码可以溯源农产品生产全过程，智慧系统辅助人工进行社会治理……在浙江，数字化应用已融入乡村生产生活的方方面面。今年初，《浙江省数字乡村建设实施方案》发布，为浙江乡村数字化治理提供了施工图。近日，记者在浙江进行了调研。

——编 者

从经验到数据——

农业生产更智能

陶开泉是浙江省台州市黄岩区桔源地生态农业有限公司的总经理，也是经验丰富、地地道道的农民。在当地，“60后”的他，“爱用手机”出了名。田间地头，什么时候遇见老陶，他总拿着手机，隔一会儿瞅一眼。

见到陶开泉，是在柑橘大棚。刚聊几句，他一看手机，突然中断了话头，向远处招呼技术工人：“系统提示，水分不够，该浇水了！”

大棚那头的技术工人应了一声，熟练地打开一个开关，只见大棚上方挂着的近百个滴头同时开始滴水，水滴到柑橘树叶上，叶片显得越发翠嫩。

“刚才系统报警，土壤水分含量低于50%了！”忙完这事，陶开泉向记者详细解释：原来，他的手机上有个APP，名叫“智慧果园一张网”，通过在大棚架设、土壤埋设的20台传感器，可以实时监测温度、湿度、光照等数据，最终汇总到手机上，他根据这些信息，及时进行生产管理。

“以前种地凭经验，现在靠数据。”陶开泉说，该施多少化肥，该浇多少水，温度湿度光照该如何调节，这在以前都只能靠经验和感觉。“现在有了水肥一体化智能滴灌系统、大棚传感器和软件分析，种地更简单了。”这些数字农业专用词语，陶开泉张口就来。

间隔40厘米一个滴头，每个滴头水量始终保持一致；精准配比的肥液，直接输送到果树根部……陶开泉说，政府提供补贴，鼓励农业龙头企业进行数字化、智能化改造，这让农业生产更加标准化，产出的柑橘广受好评，收益可观。

从田间到舌尖——

质量监管更有数

走进台州市黄岩区北洋镇官岙村，成片的茭白基地郁郁葱葱。官岙茭白合作社负责人蒋良珍刚刚收完茭白，就忙不迭地在手机上录入当日的采收信息。

除了是一位农业好手，蒋良珍还是茭白的“数字管家”。点开“诚信农夫”APP，选择“农事操作”，从播种到收获期间的每次浇水、翻耕、施肥等操作，蒋良珍把茭白生长的全过程记录下来。

合作社门外停满拉货的车辆，工作人员忙着打包、发货，每箱茭白外包装都贴上了一张合格证二维码。“这个二维码，就是我们茭白的身份证，也是进入市场的通行证。”蒋良珍一边说着，一边拿起手机，对着二维码一扫，种植环境、收获日期、检测报告……茭白的“成长记录”一目了然。

数据实时更新，生产全程溯源，农产品安全是黄岩农业最早进行数字化监管的领域。黄岩区农业农村局负责人介绍，黄岩建立了农产品生产经营主体信息库，要求规模以上生产主体在农产品包装上粘贴合格证。“诚信农夫”APP推广后，各类生产经营主体可将农作物生产过程信息及时在手机端进行记录，系统会自动集成各类数据和图像。

为做好全程可回溯，农产品抽检环节也提档升级。“每年抽检接近1000批次，检测68种农药残留量是否超标，抽检结果也会上传到系统中。”黄岩区农业农村局执法大队大队长於江晖说，“农产品要像工业品一样，逐渐推广合格证标注。”

从“信用+”到“服务+”——

基层治理更有效

远在浙西南山区的丽水市遂昌县，是浙江26个山区县之一，也是浙江利用大数据平台进行“信用+乡村治理”的试点地。

来到遂昌县新路湾镇蕉川村便民中心，数字大屏上滚动展示着村庄情况、人员信息、产业结构等内容。其中展示的“信用乡村”数字化应用，记录了村民居民的信用分值，是“信用+乡村治理”试点的重要内容。据了解，村民居民信用分值由省自然人公共信用分和基层治理赋分组成，其中前者是基于省公共信用信息平台归集的信息，后者由县有关部门从家庭美德、社会公德等维度进行考量。

“前不久，我们村的张建宏在强降雨天气中主动发现并帮助处置了一起山体滑坡事件，因此就获得了加分。”蕉川村党总支委员张芳林说，“村民积极参与村落环境保护等公共事务，就能获评加分。积分排名靠前的村民，可以获得停车收费优惠、评优评先等权益赋能。现在村里环境越来越优美，村民都自觉维护自己的信用积分，乡村建设越来越顺畅。”

数字赋能、智慧引领，也让民情沟通、便民服务效能不断提升。在黄岩区屿头乡沙滩村，69岁的独居老人黄华林每天早上都会收到一句“早安”问候。“今天身体怎么样啊？有什么需要吗？”结对干部郑国友通过智能“问好系统”及时了解黄华林老人的生活情况，帮他解决困难。一天上午，老人通过系统呼叫，称自己的高血压药物快吃完了，郑国友随即到药店购买并送到家里。

近年来，屿头乡不断提高基层治理数字化智能化水平，创新治理方式、提升治理效能。经过探索，一批低成本、可复制、可扩展的基层治理数字化应用场景逐步开展试点。“今后，我们还将搭建智慧网格，完善党员数据库，将党员与联系户进行一一配对，做好网格化管理和精细化服务，助力全面推进乡村振兴。”屿头乡乡长陈会力说。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 04 版）

(责编：张文婷、杨迪)