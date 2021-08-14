原标题：全面认识注册制改革效果

新股发行注册制改革试点已实施逾两年，总体符合预期，制度实施有效。但市场上也存在少数机构“抱团报价”、“新股上市首日不败”持续等声音。

注册制改革是我国资本市场改革的“牛鼻子”工程，是深化金融供给侧结构性改革的重要环节，市场高度关注，有多种声音是正常现象。对于新股发行制度改革成功与否，决不能简单用少数股票发行市盈率、短期股价表现以及部分询价机构的短视行为等来判断。要从更长时间维度去全面衡量，注册制改革有没有支持实体经济发展、推动优秀企业加速成长，有没有形成行之有效的制度创新、为资本市场今后改革发展探路，这是判定注册制改革效果和成败的关键。

从服务实体经济视角看，注册制实施两年多来，新股发行迈向常态化，注册制理念在资本市场渐入人心。A股市场创出历史同期最高的IPO融资水平，股市运行保持稳定，既没有出现过去因持续发行新股引发的市场“扩容失血症”，也没有带来因新股暂停或IPO“堰塞湖”引发的企业“融资焦虑症”。

注册制改革回归了资本市场的本源，让公平融资的市场大门越开越大，是贯彻落实“市场在资源配置中起决定性作用”的重要体现，不但有利于健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，而且有利于构建金融有效支持实体经济的体制机制。一批科技创新型企业、“专精特新”中小企业、想要分拆上市的企业，甚至同股不同权的企业都可以为获得直接融资和投资者青睐公平竞赛，A股市场支持实体经济的市场化程度和包容性达到新高度。

站在资本市场改革维度观察，两年多来，随着注册制改革的深入推进，围绕注册制改革而展开的资本市场全方位、立体式市场化改革已经启动，资本市场改革开放蹄疾步稳。以注册制改革为龙头，监管部门正在统筹推进交易、退市、再融资和并购重组等关键制度创新，推进各领域各环节的监管改革，着力提升上市公司质量，夯实市场平稳健康发展的基础。

目前，符合我国国情的新股发行注册制框架正加速形成，已初步建立起“一个核心、两个环节、三项市场化安排”的注册制架构，即以信息披露为核心，将审核注册分为交易所审核和证监会注册两个环节，各有侧重，相互衔接；设立多元包容的发行上市条件，建立市场化的新股发行承销机制，构建公开透明可预期的审核注册机制。以注册制改革为引领，全面深化资本市场改革的一系列举措正在发挥强大效力，一些市场长期存在的体制机制问题正迎刃而解。

注册制改革不可能一劳永逸，对于试点过程中出现的局部不协调、不适应等杂音，要坚持用改革的方法解决改革中的问题。注册制在全市场推广需要在法律制度、并购重组、中介机构责任等多方面完善相配套的改革，需要更全面的投资者保护制度，还需要监管方式的转变。

未来，资本市场基础制度改革将借鉴注册制改革的经验，可以预见，将有更多企业受益于注册制改革，获得更多直接融资“活水”。注册制改革展现出中国建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场的坚定决心，也必将反哺中国资本市场实现更高级别的跨越。（金观平）

(责编：张文婷、杨迪)