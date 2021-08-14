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商业银行助“减碳”大有可为

2021年08月14日08:39 | 来源：经济日报
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原标题：商业银行助“减碳”大有可为

　　作为推动绿色金融发展的主力军，商业银行在“统筹有序做好碳达峰、碳中和工作”中大有可为。应将环境效益、社会责任与公司治理紧密结合，助力“双碳”工作能力提升，着力提升绿色金融专业服务能力。

　　日前召开的中共中央政治局会议强调，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。作为推动绿色金融发展的主力军，商业银行在“统筹有序做好碳达峰、碳中和工作”中大有可为，在贯彻新发展理念、提升绿色金融专业服务能力和强化绿色金融风险防控上持续发力。

　　商业银行应加强顶层设计，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化董事会、监事会的管理职能，对管理层的绩效进行考核时，应纳入环境效益和社会责任指标，将环境效益、社会责任与商业银行公司治理紧密结合，助力“双碳”工作能力提升。

　　着力提升绿色金融专业服务能力。支持商业银行设立绿色金融专营机构，健全其组织架构、业务流程、内控制度及效益评估体系。同时，在资产、负债和中间业务上推动绿色金融产品和服务创新，尤其注重推进绿色信贷资产证券化，试点碳金融、气候债券等创新型产品，开发碳排放权交易市场的投资产品和避险工具，为企业提供碳中和综合解决方案。专业化人才是提升专业服务能力的根本。商业银行应建立包括银行业、环境社会风险治理方面专家在内的跨行业、跨领域的专家库。引进绿色金融专业人才，加大对银行员工在环境经济学、碳金融、环境评估等方面知识的培训，补足商业银行绿色金融专业人才缺乏的短板。

　　提升专业服务能力，要抓牢“优化绿色信贷管理体系”这个“牛鼻子”。商业银行要配套绿色信贷专项规模，把环境效益、社会责任表现纳入客户信用评估中。对环境评级优、社会责任感高的企业，优先给予差异化定价，开辟绿色信贷快速审批通道。健全绿色信贷统计制度，重点统计、分析绿色信贷余额和占比、绿色信贷结构和质量、绿色信贷的生态环境绩效等。

　　提升绿色金融专业服务能力的同时，必须守住风险底线，统筹安全与发展。商业银行应将环境效益、社会责任表现纳入授信全流程，推动商业银行开展环境与社会风险评估和压力测试，强化对气候相关金融风险的审慎管理。建立商业银行气候与环境信息披露制度，按监管部门的要求，以社会责任报告或其他形式披露与环境和气候相关的战略及目标、治理结构、业务开展、风险管理、环境效益等。（耿中元 作者系浙江财经大学金融学院教授、博士生导师）

(责编：张文婷、杨迪)

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