人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

理财“饭圈化”有风险

2021年08月14日08:40 | 来源：经济日报
小字号
原标题：理财“饭圈化”有风险

　　“你不理财，财不理你”，是许多投资者熟稔于心的一句话，也是不少投资新手选择涉足股票、债券等投资的原始驱动力。相对于老一辈投资者，一些年轻人对主动理财越来越感兴趣。也因为其中夹杂进部分青年因素，理财市场出现了“饭圈化”现象。

　　所谓“饭圈化”，最早出现在文化娱乐领域，指因有共同喜欢的事物或人物，“粉丝”们共同建立起来为其应援的圈子，狂热、冲动、个性化等感性因素是“饭圈”内“粉丝”们的特征。而基金经理和基金购买者之间，则应是基于判断和信任，建立起实打实的商品交易关系。将“饭圈文化”套用到须以理性、谨慎为底色的投资理财领域，自然产生了更多不确定性和非专业性。

　　理财“饭圈化”的成因之一，是我国大多数普通投资者缺乏金融知识和理财意识，面对层出不穷的理财产品与互联网投资渠道，部分投资者的投资意愿与投资技能存在“错位”，对投资者财商教育的有效供给不足，供给匹配性没有得到明显改善。

　　还有一个原因是，作为基金投资主力军的“90后”具有多元个性。部分年轻人跟风和听从所谓专业人士的意见来进行决策，这种感性投资，既缺乏专业化、体系化的思维，也容易盲目陷入“跟着明星基金经理就没错”的陷阱。

　　常言道，“股市有风险，入市须谨慎”，投资理财何尝不是如此？投资有一定的专业门槛，投资者需要具备基本的金融知识、理性的心态，应该对自己的资产情况有理性的判断，既不要把鸡蛋放在一个篮子里，也不要盲目“追涨杀跌”，那种“押宝”式投资的做法，被所谓“明星投资经理”的光环迷住了眼睛，人云亦云，盲目跟风，完全无视投资市场潜藏的巨大风险，实不足取。对此，监管部门要强化管理，健全投资市场法规，加大投资者风险教育，引导培养成熟理性的投资者，并依法打击市场欺诈行为。

　　广大投资者尤其是青年投资者，一定要有足够的风险意识，做好收益预期管理，摒弃一夜暴富的“赌博”心态与盲目崇拜的“饭圈化”思维，用长远眼光理性看待投资理财。应正视并接受投资者教育，逐步提升自己的财商素养，稳扎稳打，理性投资。（斯涵涵）

(责编：张文婷、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
揭秘一款国产智能洗地机的创新密码
　　
国办印发意见：加大科研人员激励力度 探索急需紧缺高层次人才年薪制
　　人民网北京8月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步激励科研人员多出高质量科技成果、为实现高水平科技自立自强作出更大贡献，日前，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，加大科研人员激励力度，提高间接费用比例，探索对急需紧缺、业内认可、业绩突出的极少数高层次人才实行年薪制。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部