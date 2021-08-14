原标题：理财“饭圈化”有风险

“你不理财，财不理你”，是许多投资者熟稔于心的一句话，也是不少投资新手选择涉足股票、债券等投资的原始驱动力。相对于老一辈投资者，一些年轻人对主动理财越来越感兴趣。也因为其中夹杂进部分青年因素，理财市场出现了“饭圈化”现象。

所谓“饭圈化”，最早出现在文化娱乐领域，指因有共同喜欢的事物或人物，“粉丝”们共同建立起来为其应援的圈子，狂热、冲动、个性化等感性因素是“饭圈”内“粉丝”们的特征。而基金经理和基金购买者之间，则应是基于判断和信任，建立起实打实的商品交易关系。将“饭圈文化”套用到须以理性、谨慎为底色的投资理财领域，自然产生了更多不确定性和非专业性。

理财“饭圈化”的成因之一，是我国大多数普通投资者缺乏金融知识和理财意识，面对层出不穷的理财产品与互联网投资渠道，部分投资者的投资意愿与投资技能存在“错位”，对投资者财商教育的有效供给不足，供给匹配性没有得到明显改善。

还有一个原因是，作为基金投资主力军的“90后”具有多元个性。部分年轻人跟风和听从所谓专业人士的意见来进行决策，这种感性投资，既缺乏专业化、体系化的思维，也容易盲目陷入“跟着明星基金经理就没错”的陷阱。

常言道，“股市有风险，入市须谨慎”，投资理财何尝不是如此？投资有一定的专业门槛，投资者需要具备基本的金融知识、理性的心态，应该对自己的资产情况有理性的判断，既不要把鸡蛋放在一个篮子里，也不要盲目“追涨杀跌”，那种“押宝”式投资的做法，被所谓“明星投资经理”的光环迷住了眼睛，人云亦云，盲目跟风，完全无视投资市场潜藏的巨大风险，实不足取。对此，监管部门要强化管理，健全投资市场法规，加大投资者风险教育，引导培养成熟理性的投资者，并依法打击市场欺诈行为。

广大投资者尤其是青年投资者，一定要有足够的风险意识，做好收益预期管理，摒弃一夜暴富的“赌博”心态与盲目崇拜的“饭圈化”思维，用长远眼光理性看待投资理财。应正视并接受投资者教育，逐步提升自己的财商素养，稳扎稳打，理性投资。（斯涵涵）

(责编：张文婷、杨迪)