原标题：统筹有序做好“双碳”工作

在中央的最新要求下，推进“双碳”工作应从五个方面出发。一要树立系统思维，坚持全国一盘棋，做好统筹工作；二要科学、合理、有序推进；三要坚持持久战，不搞运动式、一阵风；四要坚持“先立后破”；五要坚持碳减排毫不动摇。

当下，各地正将做好碳达峰、碳中和工作作为一项重要任务来抓。如何把握推进的节奏和力度，成为各界关注的话题。7月30日召开的中共中央政治局会议要求，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

之所以强调要“纠正运动式‘减碳’，先立后破”，是因为对“双碳”的认识越来越清晰、全面和深刻。有关方面不仅注意到“双碳”目标实现的基础和可能，还清醒认识到实现“双碳”目标关系到现有产业结构调整，关系到发展空间的扩展、资源的匹配，对“双碳”的复杂性、艰巨性、挑战性有了更多认识。与此同时，这也在提醒地方在具体推进工作中要避免出现运动式“减碳”的问题，莫因此影响到能源供应、经济发展和居民生活，该纠偏的要及时纠偏。

在中央的最新要求下，下一步该如何推进“双碳”工作呢？

一要树立系统思维，坚持全国一盘棋，做好统筹工作。推进“双碳”不能“唯降碳论”，不能将碳减排与控制温室气体、节能降耗、污染物排放等割裂开来。这就需要统筹考虑，尽最大努力降低碳减排的成本。

二要科学、合理、有序推进。我国地区资源禀赋、经济发展阶段、碳排放现状、减排潜力差异明显。这就要加强对碳达峰、碳中和的顶层设计，紧扣目标分解任务，指导和督促地方及重点领域、行业、企业科学设置目标、制定行动方案，科学把握工作节奏和力度，不搞一刀切，有序推进。

三要坚持持久战，不搞运动式、一阵风。“双碳”问题是中长期问题，存在诸多不确定因素。而且，当前我国发展阶段决定了我国依然处在碳排放增长阶段，经过一段时间才有可能逐步下降。因此，实现“双碳”目标既是一场硬仗，也是一场持久战，它是一个分阶段、循序渐进的过程，而非一蹴而就、一哄而上的短期计划，各地各企业应将减碳列入年度以及中长期规划中去，持续地推进。

四要坚持“先立后破”。“先立后破”的具体内容是多方面、多层次的。第一，先立经济发展，后推低碳转型。“减碳”要在保证经济平稳运行的基础上推进，要防止因“减碳”带来发展“失速”，造成转型“脱轨”和失衡。第二，先立政策体系，后立实际推行。“双碳”目标的实现不能单纯依靠市场化方式去推动，需要从产业上、金融上以及宏观层面建立相关政策体系，形成一个与低碳绿色发展相协调的市场机制。第三，先立总体部署，后立分地实施。第四，先立足碳达峰，后着重碳中和。碳达峰是碳中和的前提和基础，目前工作重心应放在碳达峰上，将达峰的峰值、时间表、措施和路径等研究清楚，出台2030年前碳达峰行动方案。

五要坚持碳减排毫不动摇。“双碳”目标是一项重大战略决策，也是新发展理念下社会主义市场经济制度的自我革命和自我完善。今后必须坚持碳减排不动摇，努力实现“双碳”目标。其中，要注意避免和遏制三种倾向：第一，谈碳色变、逢碳必反。凡涉及“碳排放”的企业和项目，不分青红皂白，或束之高阁，或干脆“毙掉”。第二，存在“鸵鸟心态”。认为“双碳”目标实现时间还早，政策和对策还在酝酿之中，等待观望思想严重，对“减碳”无所作为。第三，鉴于碳排放与经济增长尚未完全脱钩，“两高”项目仍是经济增长的主要支撑。在经济下行压力下，如果一些地方认为碳达峰前还可继续扩大高碳产业产能，盲目上马“两高”项目，将导致碳排放增加速率快，碳峰值升高，给后期碳中和带来更大的压力和代价。（刘满平 作者单位：国家发展改革委价格监测中心）

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