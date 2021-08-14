本报记者 王俊岭

今年前7个月，我国进出口总值21.34万亿元人民币（下同），同比增长24.5%，比2019年同期增长22.3%。日前，商务部外贸司负责人表示，1—7月，我国外贸快速增长、快中趋稳、稳中向好，有力服务构建新发展格局。

该负责人表示，外贸高质量发展迈出坚实步伐。

进出口规模实现快速增长。1—7月，进出口、出口、进口规模分别为21.34、11.66、9.68万亿元，均创历史同期新高，同比分别增长24.5%、24.5%、24.4%，均为10年来新高，两年平均增速分别为10.6%、10.9%、10.2%。7月当月，进出口3.27万亿元，为历史单月次高，仅次于今年6月的3.29万亿元。

国际市场需求继续恢复。传统市场增长平稳。对美国、欧盟、日本等传统市场出口合计增长22.6%，拉高整体出口增速11.5个百分点。与新兴市场贸易合作不断深化。对东盟、拉美、非洲等新兴市场出口合计增长26.5%，占比较去年同期提高0.8个百分点至49.8%，拉高整体出口增速13个百分点。

各类市场主体富有活力。1—7月，民营企业出口增长30.1%，占比较去年同期提高2.4个百分点至56.8%，拉高整体出口增速16.4个百分点。国有企业、外资企业出口分别增长16.7%、17.9%。

出口商品结构不断优化。机电产品出口同比增长25.5%，占比较去年同期提高0.5个百分点至59%，拉高我出口增速14.9个百分点。1—6月，中间品出口同比增长34%，占比提升2.2个百分点至50.7%，为全球经贸复苏提供有力支持。

多种贸易方式蓬勃发展。一般贸易方式出口占比较去年同期提高1.5个百分点至61.1%，产业基础更加稳固，自主发展能力增强。加工贸易出口同比增长12.3%，区域布局进一步优化。

外贸发展新动能持续增强。外贸新业态持续高速增长。1—6月，跨境电商出口同比增长44.1%，市场采购贸易方式出口同比增长49.1%，合计拉高整体出口增速4.2个百分点。新能源汽车带动汽车出口增长。1—7月，汽车出口同比增长102.5%。

“我们将持续关注外贸发展宏观环境变化和微观主体困难，持续推进优进优出、贸易产业融合和贸易畅通‘三大计划’，努力完成全年量稳质升目标任务。”该负责人说。

(责编：张文婷、杨迪)