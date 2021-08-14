人民网记者 车柯蒙

宁夏回族自治区银川市税务局纳税服务中心里，坐着一位“超级玛丽”。

现年39岁的马丽有着“双重身份”，不仅是银川市税务局纳税服务中心副主任，也是银川市税务局“马丽工作室”的负责人。

多年来，马丽在办税服务一线，见证了我国税收征管改革的发展与变化。受访者供图

35个服务窗口、4个办税厅、每天工作区域3万步的穿梭、百余通电话咨询、千余多笔涉税业务，马丽一干就是14年。从“两头跑”到“一家办”、从“跑马路”到“走网路”，在办税服务厅一线，马丽见证了我国税收征管、服务的变化与发展。

税收，一头连着“政”，一头牵着“民”。办税服务厅，作为办理税费事项的一线窗口，是最贴近纳税人、缴费人的地方，如同一颗“纽扣”，将“政”与“民”紧紧地系在一起。

马丽在办税服务大厅为前来咨询政策的纳税人答疑解惑。受访者供图

马丽常说：“在窗口，税务人员什么样子，纳税人眼中的税务局就是什么样子。”为了成为让纳税人、缴费人满意的样子，马丽一直在努力。

“有时候，新的政策我们和纳税人都是第一次接触，要想让税收红利精准落地，税务干部自己得先学透学精。”马丽告诉人民网记者，为了更快、更准确的办理业务，减少纳税人、缴费人的等待时间，让政策落实落细，从2016年起，她建立了“晨课夕会”制度，利用上下班前后的1个小时，对大厅干部进行业务培训。

通过“晨会夕课”“秒表练兵”“层级培训”“闭环式实操”等方式，马丽打造了一支业务强、服务好的高素质纳税服务团队。

面对这位“总教官”，同事们打趣地称她为“了不起的‘超级玛丽’”。

在同事们眼中，马丽就像医院里看诊的老专家，专治办税缴费过程中的各种疑难杂症。为此，银川市税务局还专门成立了“马丽工作室”。据了解，以税务干部的名字来命名一个工作室，在宁夏税务系统还属首例。多年来，“马丽工作室”成为方针政策的宣讲室、化解征纳矛盾的治疗室、联系群众的服务室。

马丽为缴费人讲解税务政策，为纳税人、缴费人办实事。 受访者供图

在纳税人、缴费人看来，“有难题，找马丽准行！”今年，正值企业所得税汇算清缴高峰期，在接到宁夏一家公司关于研发费用归集疑难的求助电话后，马丽带着她的团队第一时间来到企业，准确归集每一笔研发费用，并将今年延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%的好消息带给企业。

作为一线税务干部，马丽更是一名优秀的职业女性，她用自己的实践，积极推进纳税服务由“无差异化”向“精准化”“个性化”转变，由“大水漫灌”向分类辅导、定向辅导的“精准滴灌”转变。通过贴近纳税人、缴费人宣讲税费政策，及时响应纳税人、缴费人需求，温情化解征纳矛盾。

近年来，税务总局全面落实落细减税降费政策措施，持续深化纳税缴费便利化改革，围绕“三简三减”（“三简”即简流程、简环节和简审批，“三减”即减资料、减时间和减成本），大力推行“非接触式”服务，积极推进“一门办”，提高办税缴费服务智能化、集成化和便利化水平。

这一过程中，涌现出以马丽为代表的一大批优秀女性税务人。2020年，马丽被人社部和国家税务总局评为“全国税务系统先进工作者”，被宁夏回族自治区总工会女职工委员会评为“五一巾帼标兵”，被中共中央、国务院评为“全国先进工作者”，为新时代职业女性奋勇向前、不懈奋斗树立了新榜样。

谈及对新时代职业女性的理解，马丽这样描述：“新时代的职业女性，要干一行、爱一行，更要自尊、自信、自立、自强，勇于担当，为国家贡献巾帼力量。”

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(责编：张文婷、吕骞)