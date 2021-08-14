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中国高校科研团队研发水下油气开采“最强大脑”

2021年08月14日10:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国高校科研团队研发水下油气开采“最强大脑”

中国高校科研团队研发水下油气开采“最强大脑”

　　水下控制模块。　哈工程供图

　　哈尔滨工程大学14日发布消息，该校机电学院水下作业技术与装备研究所王立权教授团队研发的水下油气开采“最强大脑”——水下生产系统核心控制装备完成交付，将应用于渤海油气田开发项目。

　　渤海石油矿藏丰富，但水上航道纵横，无法采取传统的海上平台的直采方式，使用水下生产系统，实现海底油气开采并将油气输送到远距离海洋平台是最佳途径。

　　在复杂的海底环境中，如何安全可靠地实现对油气开采装备的控制是核心关键，这项核心技术业内被称为水下控制模块(SCM)。

　　因水下作业对设备安全性和可靠性标准要求极高，一旦发生泄漏问题，将对海洋生态造成严重损害。面对这项高风险和高技术研究，中国国内高校和研究单位极少涉及。

　　水下控制系统成功完成高压舱测试。　哈工程供图

　　水下控制模块(SCM)作为水下控制系统的“大脑”，是一个机、电、液、光一体化的设备，从设备细节到整体系统都要经受高温、高压、高强度冲击振动的考验，需解决多学科难题。

　　哈尔滨工程大学水下作业技术与装备研究所团队，突破水下高压集成式液压阀板、水下多路液压电气回路自动精确对接、水下供电单元电力智能监控和主控站多路数据处理等多项核心技术，成功研制具有自主知识产权的水下控制模块(SCM)、主控站、电力单元和安装回收装备，为水下油气开采成功研制出“最强大脑”。

　　该装备是中国国内首台套应用于渤海油气田开发的国产水下控制系统，各项指标达到国际同等水平，并通过挪威船级社(DNV)认证。标志着中国高端海洋油气关键装备国产化取得重要突破，开辟了浅水油田作业新模式。(史轶夫)

(责编：张文婷、杨迪)

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