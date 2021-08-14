原标题：七夕来了，说“节日快乐”合适吗？

七夕到了，想好如何给别人送上祝福了吗？有没有给恋人选好礼物？最近，类似问题成为网络上的热门话题。

近些年的七夕，算得上是一个热闹的节日，各路商家希望借机大赚一笔，情侣则忙着互赠礼物，琢磨祝福文案；也有单身人士自嘲“不适合过节”。

对这个节日，你了解多少？

对单身人士说节日快乐，合适吗？

现在的七夕，也被称作“中国情人节”。

早在它尚未来临之际，很多人已经用心准备：情侣之间互赠礼物、互道节日快乐，让这个节日变得无比温馨。

与此同时，也有人自嘲“爱情事业两耽误”，不适合过节；考虑到节日的爱情主题，还有人调侃，别对单身人士说“节日快乐”，这是双重暴击。

民俗专家王娟解释，由于七夕的内涵很丰富，包括乞巧、求子、结红头绳等等，远不止爱情那么简单。各地有各地的过法，古代就没有一个全国统一的祝福方式，只能就事论事。

“比如，你把它当情人节过，就祝福天长地久；当女孩成年礼过就祝女孩得遂所愿、求巧得巧，送上何种祝福，一般主要看双方情况需要。”她说。

当然，在七夕这一天，也能说节日快乐。王娟认为，单身的可以利用这个节日表白，不想过这个节的就不用过了。它本身是一个很浪漫的节日，不用给自己那么多限制。

不是只有爱情

的确，早些时候，七夕跟爱情没多大关系。牛郎织女故事的流传，多少跟古代人们观察织女星与牛郎星(牵牛星)的行动有点关系。

据古籍记载，在当时的七月黄昏，织女星正好升上一年中的最高点，清晰可见。此外，织女星旁两颗较暗的星星位置，形似一个朝东方开口的样子，朝东方望去，则可见“牛郎星”。

后世，七夕的内涵逐渐丰富。如穿针乞，巧始于汉，在女子之间特别流行。玩法很简单，她们比赛穿针引线，谁穿得越快，就意味着谁乞到的“巧”越多，能顺利穿针引线即为“得巧”。

还有一种游戏，叫做“浮针取巧”。女孩们会提前一天准备好一盆水放在院中，翌日水面会留有浮尘。然后，女孩们把针放进去，等太阳出来后观察针的投影。

另外，民间传说称，七月七日是魁星的生日，想求取功名的读书人会在七夕这天拜祭，祈求自己考运亨通。

到了宋元时期，还出现了“乞巧市”。七夕的应节食品称之为“巧果”，主要由油、面、糖、蜜等制成。《东京梦华录》中称之为“笑厌儿”、“果食花样”。

不断丰富的节日内涵

此外，王娟曾提到，在古代，七夕节的主要内容之一是乞巧，所以大多是未婚女孩过这个节日。在一些地区，这一天要为女孩儿举行成年礼。

对一个传统节日来说，其内涵、习俗等原本就会随着时间流逝丰富发展。现代社会，传承有益节俗也需要与日常生活联系起来。

所以，就七夕而言，有专家建议，可以从细微之处入手，比如女孩子仍然可以举行类似的手工技艺竞赛、让孩子们做巧果等，这也可以促使年轻人关注、参与到这个节日中来。(上官云)

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