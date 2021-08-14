原标题：“中国东方白鹳之乡”28年人工巢里繁育1752只东方白鹳

黑龙江洪河国家级自然保护区14日发布了《东方白鹳(2021年)科学考察研究报告》称，作为“中国东方白鹳之乡”，该保护区28年内，通过人工搭建289个东方白鹳人工巢，繁育了1752只东方白鹳，让这一国际濒危鸟类物种数量大幅增加。

东方白鹳是中国一级保护动物，国际濒危鸟类，5年前，全球东方白鹳野生种群数量仅存3000余只。当前，世界上东方白鹳的两大主要繁殖区分别是黑龙江流域的三江平原和俄罗斯远东地区。其中，黑龙江洪河国家级自然保护区(以下简称“保护区”)是三江平原的核心腹地，是国际重要湿地，被中国野生动物保护协会授予“中国东方白鹳之乡”称号，是东方白鹳等珍稀濒危鸟类的重要繁殖栖息地。

今年，调研人员从6月24日至7月12日，历经19天，利用水陆两栖车、无人机、GPS、照相机对东方白鹳开展了繁殖调查，调查显示，2021年，有81对东方白鹳在此繁殖，其中有71对是在人工巢内繁殖的。

“东方白鹳体型较大，成年鸟类身长有1米多，所以它们繁殖时，寻找鸟巢有一定困难。”中国东方白鹳人工招引专家、黑龙江洪河国家级自然保护区管理局科研宣教科科长朱宝光说。

为了更好地保护东方白鹳，保护区从1993年开始搭建人工巢，让东方白鹳繁衍栖息。28年里，该保护区已累计搭建289个人工巢，每对成鸟每年3月开始繁殖，每窝抚养幼鸟3至5只，这些年来，这些人工巢里繁育出了1752只幼鸟，这让在保护区“定居”过的东方白鹳数量达到了3534只。

“这些幼鸟离开繁殖巢后，会在保护区停留37—52天，然后向中俄界江黑龙江、乌苏里江等流域扩散，有近30%的幼鸟会飞到俄罗斯境内停留觅食，之后再辗转南迁。”朱宝光说。(记者 王妮娜)

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