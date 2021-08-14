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给喷涌的“火山口”加个盖?我国首套水下应急封井器深水海试成功

2021年08月14日11:24 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）获悉，中国海油牵头研制的我国首套水下应急封井器日前在南海深水海域海试成功，我国海洋油气生产应急抢险救援能力获重大进展。

我国首套水下应急封井器。受访者供图

井喷失控是油气勘探开发过程中最为严重的事故。海洋石油行业，特别是深水区的油气勘探开发作业开展环境比陆地更为复杂，在井喷失控事故处置方面面临的挑战更大，对特殊处置手段的需求也更为迫切。

“水下应急封井器是目前世界海洋石油工业处理井喷的终极手段，也是一个国家海洋应急装备研制能力的集中体现。”中国海油海南分公司副总经理刘书杰表示，水下应急封井器集机械制造、液压控制、数据监测、信息传输和水下机器人（ROV）干预等技术于一体的重大海洋井控装备，具备关井、分流、压井、分散剂注入和圈闭气体释放等功能，结构复杂，可靠性要求高。在使用中如同给喷涌的火山口加盖一个能完全封堵溢流的多功能瓶盖。

我国首套水下应急封井器在南海深水海域进行海试。受访者供图

水下应急封井器项目高级工程师张崇介绍，该套水下应急封井器整体重量超过130吨，工作水深可达3000米。本次海试真实模拟了深海应急救援情景，共进行功能测试13项，压力测试3项，界面测试8项目，载荷测试3项，验证了水下应急封井器在运输、组装、地面测试、海上部署、下放安装、水下测试、装置回收等阶段具备可操作性，以及该装置在海洋严苛工况条件下使用的实际性能满足需求，为高效处置国内海洋油气井喷紧急事故提供了可靠的装备保障。

(责编：张文婷、吕骞)

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