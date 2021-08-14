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南方持续强降雨 专家：长江中下游降水迎最强时段 需加强防范

2021年08月14日11:28 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者余璐）本周，南方地区降雨连绵不休，中央气象台预计，未来一周南方仍多降雨天气。

降雨量什么时候最大？为何持续不停？应如何防范？围绕公众关心的问题，中央气象台首席预报员陈涛接受了媒体的采访。

本轮降雨持续时间长似“梅雨”

8月12日，西南地区东部至长江中下游地区出现强降雨过程，云南、四川、重庆、湖南、湖北、安徽、浙江等地部分地区出现大暴雨，其中湖北孝感局地特大暴雨（268.2毫米）。预计8月14日起，雨带逐渐南压，江南中北部有中到大雨，局地暴雨。

陈涛表示，实际上，本轮降雨过程从8月9日就已开始，南方地区长达十日左右的持续降雨，让不少公众感觉“梅雨”又来了。他谈到，本轮降雨过程与大气环流调整有一定关系，目前副热带高压位置较前期明显偏南，副高边缘暖湿气流与中纬度冷空气势力相当，且持续交汇于长江中下游地区，天气形势特征与梅雨天气存在相似之处。

真的是“梅雨”来了吗？陈涛指出，从发生时间来看，梅雨一般出现在6月中上旬到7月上旬，持续时间为20至24天；当前的降雨时段与典型梅雨过程有一定差异，持续10天左右的降雨过程较梅雨过程相对较短，因此诸如“梅（雨）开二度”的猜测不够准确。

局地极端强降雨不限于长江中下游

8月12日，中央气象台预报显示，河南南部、湖北、安徽中南部、江苏南部、上海、江西北部、浙江大部、福建西北部、湖南北部、重庆东部和南部、贵州中北部、云南西南部以及西藏东南部等地有大到暴雨。

“从这份预报‘名单’来看，本次降雨的影响范围远不止长江中下游地区，重庆、云南、贵州等地的降雨情况也不容忽视。”陈涛表示，这是一次大范围降雨天气过程，主雨带有缓慢南压趋势，西南地区东部、江汉、江淮一直到江南北部中北部都受其影响。

“冷暖空气势力相当造成雨带移动缓慢，加上水汽充沛、对流不稳定、能量足，局地短时强降雨特征明显。8月11日至8月12日，湖北宜城和浙江海盐局地出现特大暴雨。局地站点出现极端性降雨，较常年同期相对异常。”陈涛说。

统筹做好山区流域灾害与城市内涝防御

记者了解到，此次降雨过程，长江中下游部分地区累计降水量可达100毫米至200毫米，局地可能超过300毫米。其中在安徽大别山区、皖南山区以及浙江西部山区，需要注意强降雨造成的山洪、地质灾害风险。

“长江上游干流目前水位处于较高状态，太湖流域水位超警，尤其需要防范持续强降雨造成中小河流灾害风险。”陈涛表示，未来三天，重庆、贵州、陕西南部等部分地区也将有大到暴雨，局部地区有大暴雨，单点雨强比较大，需注意防范强降雨诱发的各类气象灾害风险。

据预测，8月16日至8月18日，江汉、江淮至江南北部将出现新一轮降雨过程，与本次过程有一定叠加效应，持续降雨造成土壤含水量饱和，需加强防范持续性强降雨诱发的地质灾害和中小河流气象灾害风险。此外，16日至18日四川盆地西部将有一次较强降雨过程，需持续关注。

陈涛提示，公众可随时关注最新的暴雨预警以及气象灾害风险影响预报，重点了解城市内涝、道路积水气象灾害风险相关信息，及时撤离或避免前往地质灾害高发地区。

(责编：张文婷、吕骞)

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