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7月我国货运指数增速放缓 客运指数低位运行

2021年08月14日11:29 | 来源：人民网
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人民网北京8月14日电 （记者许维娜）交通运输部科学研究院13日发布的中国运输生产指数（CTSI）显示，7月CTSI指数总体呈现“货运增速放缓、客运低位运行”的特点。

数据显示，2021年7月，中国运输生产指数（CTSI）为170.6点，同比增长8.7%，比2019年同期下降3.4%，两年平均下降1.7%、降幅较6月扩大1.1个百分点。分结构看，CTSI货运指数为193.6点，同比增长4.2%，比2019年同期增长8.2%，两年平均增长4.0%、增速较6月放缓2.6个百分点；CTSI客运指数为127.8点，同比增长23.3%，比2019年同期下降25.9%，两年平均下降13.9%，与疫情前相比仍处于低位。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速走势图。交通运输部科学研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健告诉记者，受极端天气、疫情多点散发等因素叠加影响，7月CTSI指数短期内波动较为明显，总体呈现“货运增速放缓、客运低位运行”的特点。

CTSI货运指数与两年前同期比较、两年平均增速走势图。交通运输部科学研究院供图

7月，CTSI货运指数两年平均增长4.0%，增速较6月放缓2.6个百分点。周健指出，这一定程度受“烟花”台风、部分地区洪涝灾害等极端天气影响，使得指数增速在短期内出现回落，但是否形成趋势性变化还需进一步观察；CTSI客运指数两年平均下降13.9%，降幅较6月收窄2.3个百分点，主要受7月中上旬旅游客流增长较快带动，但随着下旬疫情出现多点散发，客运量恢复受到较大影响，客运指数与疫情前相比仍明显下降。

CTSI客运指数与两年前同期比较、两年平均增速走势图。交通运输部科学研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：张文婷、吕骞)

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