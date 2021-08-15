人民网记者 车柯蒙

“在线导办真是太方便了，让我们切实感受到办税的便利！”近日，北京市东城区一家餐饮企业的办税员在使用电子税务局“在线导办”平台后表示。

为打造“线上”+“线下”全方位、不打烊的办税服务，近期，北京市东城区税务局办税服务厅成立在线导办团队，专门为在网上申报过程中遇到“疑难杂症”的纳税人提供办事指引和“顾问式”深度咨询。这一做法，也正是全国税务系统持续推进“放管服”改革，激发市场主体活力的一个生动缩影。

近年来，全国税务系统深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，通过减负担降成本，在“放”上出活力；通过大数据聚效能，在“管”上促公平；通过优服务增便利，在“服”上提效率；持续释放税收改革红利，充分发挥税收职能作用，着力培育和激发市场主体活力。

政策红利落实落细 市场主体发展添动能

市场主体是经济活动的主要参与者，税收大数据显示：上半年我国新办涉税市场主体累计达624.3万户，较2020年增长27.3%，较2019年增长22.8%。市场主体的蓬勃发展，离不开税收政策红利的支持。

记者从国家税务总局了解到，为让税费优惠以最快速度、最高效率抵达市场主体，2020年，税务部门积极落实各项税收优惠政策，全年减税降费超2.5万亿元，为399万户纳税人办理延期缴纳税款292亿元，切实帮助企业缓解资金压力。

创新是市场主体高质量发展的核心动力。近年来，支持科技创新的各项税费优惠政策落实落细，国家用减税降费的“真金白银”激励企业创新，促进产业升级。税收数据显示，“十三五”时期，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%，5年累计减税2.54万亿元。

“在石家庄市高新区税务局的指导下，我们享受到了国家的各项税收优惠政策，有了更多流动资金投入产品研发和创新。”河北科瑞达仪器科技股份有限公司财务经理陈亮枝告诉记者，2020年，该企业累计投入研发资金2000多万元，享受高新技术企业税收减免450万元、研发费用加计扣除323万元、软件产品增值税即征即退370万元。

石家庄市税务局党委书记、局长张颖悟表示：“我们将不折不扣落实研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等税收优惠政策，积极引导、支持企业科技创新和增资扩产，助推企业研发实力持续增强，实现高质量发展。”

与此同时，税务部门推出了一系列“减审批、减资料”便利举措，切实降低了制度性交易成本。据统计，“十三五”时期，税务行政审批事项减少93%，纳税人报送资料压减50%。

推进办税缴费便利化 助力市场主体轻装上阵

近年来，税务部门持续开展“便民办税春风行动”，今年已经是第八个年头，已推出了39类147项系列创新服务举措。今年，税务总局再次推出10大类100条便民利民惠民的服务措施，不断推进办税缴费便利化，持续释放改革红利。

在广州，税务部门依托“广州税务企业号”平台创新推出了“广州税信码”，纳税人可将企业纳税信用的主要信息一键生成二维码并推至其上下游企业，以此增进信任，降低企业在经营活动中的沟通成本。

在浙江义乌，税务部门依托智慧税务服务中心，对全市税收大数据深挖细掘，智能分析和融合共享，创新首推“智慧办税服务指数”，通过细化分析指标增减变动，精准定位纳税服务薄弱环节，实现以“算法”找到“方法”，以“指数”优化“服务”。

在郑州，7月以来，受汛情及新冠肺炎疫情影响，全市约有8.37万户纳税人处于封闭封控区。郑州市税务局建设的网上办税数据处理中心发挥了积极作用，尽管处理中心原址受汛情影响损坏无法使用，该局将工作人员和票证库房紧急转移至经开区第六大街的车辆购置税征收大厅临时办公，有力保障了全市“非接触式”办税不掉线。记者了解到，自8月4日郑州实施封闭封控管理以来，该中心共办理各项业务12008笔，发票邮寄3万余份，有力保障了办税高效顺畅，为全市疫情防控贡献了税务力量。

郑州市税务局党委书记、局长张涛表示：“困难面前，税务部门更要尽责尽心尽力，以数字税务建设为抓手，打好‘便民办税春风行动’‘万人助万企’等活动组合拳，落实各项税收优惠政策，帮助受灾企业渡过难关，为企业更好发展护航助力。”

监管分类精准 助力市场主体“增信减负”

近年来，税务部门在优化税费服务的同时，通过“用好数据聚能、盯好重点聚焦、抓好严打聚力”，着力建设以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以“信用+风险”监管为基础的税务监管新体系，推动从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变，打造更加公平、透明、可预期的税收营商环境。

在浙江自贸试验区金义片区，税务部门联合公安部门持续探索运用税收大数据开展精准监管，成立税警工作室，根据税收大数据风险预警分析指标和模型，将1.3万户出口企业分类标注绿码、黄码、红码，实施动态分层预警管理，起到了较好预警震慑作用，既以最严格的标准防范逃避税，又避免影响到企业的正常生产经营。

税务总局还创新行政执法方式，4月1日起推出第一批“首违不罚”涉税事项清单，让税务执法有力度、更有温度，有效增进了征纳双方相互理解，持续提高纳税人缴费人的遵从度和满意度。

除了发布“首违不罚”涉税事项清单外，为鼓励和引导纳税人增强依法诚信纳税意识、主动纠正纳税失信行为，税务部门从2020年开始实施纳税信用修复机制，积极构建现代化纳税信用管理体系，助力企业“增信减负”，实现高质量发展。

国家税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，随着中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》的持续落实和“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”中的百条便民利民措施落地落细，亿万市场主体将持续感受到税务“放管服”升级提速带来的改革红利，不断释放活力，推动我国经济高质量发展。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，近年来，税务“放管服”改革持续深化，从降低税费负担、优化纳税服务、强化税收执法等各个方面有效地激发了市场主体的活力，营造市场化、国际化、法制化的营商环境，助力市场主体高质量发展。

“近年来，研发费用加计扣除、针对中小微企业的税费优惠等各项措施直达市场，减税降费政策作为逆周期调节政策，为市场主体发展添动能；“便民办税春风行动”、“非接触式”办税缴费、简易注销登记等创新服务举措不断提升税费服务质效，极大地便利了纳税人，营造了良好的税收营商环境；与此同时，依托大数据分析和智能监控预警，有效保证市场环境的公平公正，提高了税收遵从度，为市场主体积极健康地参与经济活动提供了有力支撑。”李旭红说。

(责编：赵竹青、吕骞)