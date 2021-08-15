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云南腾冲发现国家二级保护植物火桐群落

2021年08月15日10:35 | 来源：新华网
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原标题：云南腾冲发现国家二级保护植物火桐群落

　　新华社昆明8月15日电(记者赵彩琳)日前，云南省腾冲市林业和草原局在腾冲市新华、团田、芒棒等乡镇，相继确认发现国家二级保护植物、濒危物种火桐分布群落4个。

　　此次发现的火桐群落主要分布于海拔1000米至1650米范围山间坡地灌木林地带，其中胸径15厘米以上超过60株，最大植株胸径超过75厘米，株高20米至30米。

　　据林草部门专家现场确认，在腾冲市新华、团田、芒棒等乡镇发现的火桐为广西火桐，是梧桐科火桐属植物，属于濒危物种、国家二级保护植物。

　　广西火桐为落叶乔木，树皮似厚皮树，树叶似三角枫，花蕊似炮仗花。其花期为每年6月至8月，每逢开花时节，树叶脱落，枝梢挂满红花，花朵繁茂，花色鲜艳，远远望去犹如一片火焰。

　　此前，广西火桐是我国3种火桐属植物中分布最偏北的一种，仅分布于广西靖西市海拔910米左右的山谷缓坡灌丛中，数量非常稀少，仅存野生植株3株，已濒临野外绝灭。腾冲市境内确认发现的广西火桐，对于加强广西火桐保护、繁育利用具有重要意义。

(责编：赵竹青、连品洁)

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