记者 刘志月 实习生 左君怡

原标题：网警郭维：数据战场拼的是技术

眼有神，身精瘦。民警郭维，给人浑身是劲的感觉。

1980年出生的郭维，现任湖北省宜昌市公安局网安支队侦查大队副大队长，参加公安工作16年，参与办理过多起中央、部、省级大案要案，荣记个人二等功一次、三等功两次。今年5月，宜昌市公安局升级反诈中心，从各单位及县市区抽调55名精干警力充实反诈队伍，打造全市反诈“最强大脑”，郭维是其中一员。

技术尖兵

郭维被选中抽调到反诈中心，与他的业务能力分不开。

从2013年起，郭维所在的宜昌市公安局网安支队就已全面推进打击电信网络新型违法犯罪工作。每年，郭维都要参与3至4起部督案件，在这期间他苦心钻研学习，研究摸索出自己的一套技战术。

“我们现在的战场就是数据，而技术就是利刃。”郭维说，电诈案件呈高发态势，骗术手法翻新极快、隐蔽性强，只有掌握了核心技术，才能从海量数据中提取需要的线索。

2018年，郭维参与办理“206电信网络诈骗案”。他多次与同事到柬埔寨研判深挖。短短的几个月时间，在一个几万人的小城内，专案组将200余名涉案嫌疑人精准拿下。

2020年10月10日，全国断卡行动部署会召开。

作为网络侦查战线的“老兵”，郭维意识到，斩断隐藏的“两卡”贩卖产业链，将是这场战役的关键节点。郭维迅速开始收集数据，通过筛查银行账户交易金额大、次数频繁等明显异常行为，很快发现宜昌市夷陵区人刘某某有重大作案嫌疑。经连续数周研判深挖，郭维与战友准确落实10余名涉案对象身份，精心刻画出全案链条角色分工及犯罪团伙整体架构，一个与境外多个电信网络诈骗团伙联系紧密、涉及全国多起网络诈骗案件的宜昌本地“两卡”犯罪团伙浮出水面。

宜昌市公安局迅速开展抓捕收网行动，抓获11名犯罪嫌疑人。该案破获，为宜昌“断卡”行动打响了第一枪。

今年4月全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开以来，宜昌市公安局打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚队锁定为电诈犯罪提供信息支持、技术支撑、转账洗钱等关键环节，以情报引领合成作战，精准研判，精准拆弹。

在宜昌市公安局今年侦办的“411”专案中，郭维与战友一同开展数据分析研判，通过半个多月突击，查清了潜藏于缅北地区的诈骗犯罪团伙雇佣国内专业人员设计开发违法投资理财App的犯罪链条。经缜密侦查，宜昌市公安局打掉了13个黑灰产业链犯罪团伙，捣毁作案窝点26个，抓获涉案对象47名，冻结涉案账户400个，冻结涉案资金525万元。

拼命三郎

在反诈中心，郭维负责一个侦查小组，带领9名年轻民警对电诈案件从窝点到产业“全链条”分析打击。每天，郭维带领小组民警对相关案件进行研判，办公室一块白板上密密麻麻写满了关于各个案件的线索。夜深人静，当组员们都休息后，郭维继续留在办公室整理思路，检查组员写的案件分析报告等，每天工作至凌晨4点，常常就在办公室沙发上和衣而眠。

“晚上正是集中研判攻坚的好时候，更容易静下心来思考。”郭维说。

“郭维这段时间确实很拼。其间他女儿生病住院，都只是中午抽时间去匆匆看了两眼。”宜昌市公安局反诈中心侦查组负责人薛文说，尽管家与单位之间只有10分钟车程，到反诈中心的头一个月，郭维也只回去过3趟拿些换洗衣物。

谈起为何这么拼，郭维说，案件分析是个费时间、费精力的事情，自己一刻都不敢松懈，每天就是在与犯罪嫌疑人抢时间，希望能为更多的受害人挽回损失。

严厉导师

在组员项峤眼中，郭维是一个工作非常严谨的人。

每一个案子的构架出来后，郭维会细分每个组员的分工。对于组员形成的每一篇案件分析报告郭维都会仔细检查。

“案件分析报告被郭队检查出问题，就等着‘疾风骤雨’吧！”项峤笑说，郭队的理念是，一旦案件分析犯了方向性错误，就会造成错误指挥，给办案单位增加负担。

郭维十分注重数据分析技术人才的培养。在他建议下，宜昌市公安局网安支队每月从县市区抽调骨干青年民警，组成“大数据战队”跟班实战培养。如今，宜昌市公安局组建反诈中心，郭维毫不吝啬将自己多年的网安经验传授给年轻组员，带领他们刻苦钻研。

郭维与组员深入交流，充分了解大家各自擅长的领域，再做好分工，规划好各自的工作侧重点；同时，他注重以身作则，带领大家一起研判深挖，使团队里每个人都能尽快上手开展工作。郭维常说，组员就像一粒种子，好好培养他们，到时把这些种子播撒出去，就能带动一方的技术力量，能更有力地打击治理电信网络新型违法犯罪，守护人民群众安宁。

到反诈中心几个月来，郭维为宜昌反电诈工作做了有力技术支撑。其间，宜昌警方端掉电诈窝点30余个、抓获犯罪嫌疑人348人、冻结涉案资金1037万元。

“反诈工作的冲锋号已吹响，这是一场持久战，希望发动更多的人参与到反诈工作中来。”郭维说。

(责编：赵竹青、连品洁)