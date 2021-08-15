神舟十二号航天员在太空送上七夕祝福。视频截图

人民网北京8月15日电 （赵竹青）“今夜，月光皎皎，天地共思。身处浩瀚宇宙，我们在中国人自己的太空家园中，祝大家幸福美满。”“家是最小国，国是千万家。一个个平凡的家庭，铸就了我们伟大的国家。在此共祝家和人旺，国运昌盛。”8月14日，是中国传统节日七夕节，是“牛郎织女在天河团聚的日子”，神舟十二号任务飞行乘组在“天和”舱向大家送上节日祝福。



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