人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

月光皎皎，天地共思！神舟十二号航天员送上七夕祝福

2021年08月15日12:57 | 来源：人民网
小字号

神舟十二号航天员在太空送上七夕祝福。视频截图

人民网北京8月15日电 （赵竹青）“今夜，月光皎皎，天地共思。身处浩瀚宇宙，我们在中国人自己的太空家园中，祝大家幸福美满。”“家是最小国，国是千万家。一个个平凡的家庭，铸就了我们伟大的国家。在此共祝家和人旺，国运昌盛。”8月14日，是中国传统节日七夕节，是“牛郎织女在天河团聚的日子”，神舟十二号任务飞行乘组在“天和”舱向大家送上节日祝福。
 

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
经费管理改革为科研人员“减负松绑”
　　人民网北京8月15日电 （赵竹青）国务院办公厅日前印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（以下简称《若干意见》），从7方面提出25条举措，赋予科研人员更大的经费管理自主权，进一步为科技创新“减负松绑”。 此次《若干意见》的出台，旨在解决科研经费管理方面存在的政策落实不到位、项目经费管理刚性偏大、经费拨付机制不完善、间接费用比例偏低、经费报销难等问题，进一步激励科研人员多出高质量科技成果、为实现高水平科技自立自强作出更大贡献。…
观察：深化税务"放管服"改革 激发亿万市场主体活力
　　“在线导办真是太方便了，让我们切实感受到办税的便利！”近日，北京市东城区一家餐饮企业的办税员在使用电子税务局“在线导办”平台后表示。 为打造“线上”+“线下”全方位、不打烊的办税服务，近期，北京市东城区税务局办税服务厅成立在线导办团队，专门为在网上申报过程中遇到“疑难杂症”的纳税人提供办事指引和“顾问式”深度咨询。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部