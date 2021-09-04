人民网北京9月4日电 （记者何旭、许维娜）9月2日至7日，2021年中国国际服务贸易交易会 (以下简称“服贸会”)在北京举行。服贸会期间，北京市商务局副局长蔡小军在出席“2021中国电子商务大会”新兴消费论坛时表示，当前，以数字商务引领的新型消费正在加速发展，新技术、新模式的创新应用，推进了新型消费的快速崛起。

蔡小军表示，近年来，随着电子商务的快速发展，市场规模不断扩大，新消费理念、新消费模式不断呈现，电子商务已成为重要的社会经济发展模式和现代流通新方式，成为孵化新模式新品牌、促进消费提质升级的有效手段。

记者了解到，2020年，北京市实现网络零售额4423亿元，同比增量首次突破千亿元，占社会消费品零售额比重达32.2%，创历史新高；触网销售的规模以上企业数量首次突破千家，达到1131家。目前，北京已形成龙头电商和骨干电商稳定增长，中小电商特色化、专业化快速发展的集群格局。

蔡小军表示，下一步，北京市将积极贯彻落实国家部署，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》为指导，围绕新基建、新场景、新消费、新开放、新服务等“五新”工作，以“鼓励发展商业品牌首店”“互联网+流通创新示范”“促进商贸物流发展”“支持跨境电子商务发展”“促进总部企业高质量发展”“优化人才服务促进科技创新推动高精尖产业发展”等政策措施为抓手，推动电子商务产业发展。

蔡小军强调，将持续推进新型基础设施建设，大力拓展新型消费场景应用，加快培育新消费品牌与新商业模式，让数字技术为推进“两区”建设、打造国际消费中心城市赋能，助推首都经济高质量发展。

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