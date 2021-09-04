新华社记者陈斌杰 姜雪兰

原标题：中国服贸会有利于推动世界经济均衡复苏

联合国贸易与发展会议资深经济学家梁国勇日前在日内瓦接受新华社记者专访时说，新冠疫情给全球经济带来了巨大冲击，国际贸易受到显著影响，中国国际服务贸易交易会的举行，有利于促进服务贸易恢复增长，带动国际贸易和投资焕发活力，推动世界经济均衡复苏。

梁国勇表示，目前世界经济复苏仍面临很大的不平衡和不确定性。不平衡表现在不同国家和地区之间，也表现在不同行业和经济部门之间，贸易方面则主要表现在货物贸易和服务贸易之间。

疫情之下，国际贸易遭受了显著冲击。贸发会议数据显示，受新冠疫情影响，2020年全球贸易总额下降约9%，其中货物贸易额下降约6%，服务贸易额下降约16.5%。

梁国勇认为，服贸会在此大背景下举行，无疑将为服务贸易反弹和世界经济复苏增添新动力，并有助于抗击反全球化思潮，遏制逆全球化趋势，营造同舟共济、开放包容的国际合作环境。

他说：“如果说货物贸易是前期全球化贸易增长的主要动力，科技赋能的服务贸易则可望引领全球化的新浪潮。中国是全球第二大经济体，正处于经济快速转型升级、第三产业大发展、对外开放和企业国际化走向深入的关键时期，服务贸易发展潜力巨大。”

梁国勇认为，中国服务业具有明显的发展潜力。从自身经济看，中国服务贸易的国际竞争力和货物贸易相比存在较大落差；从国际比较看，中国服务贸易的国际竞争力与发达经济体相比尚有差距。

他判断，随着经济转型升级，服务业高速发展，服务企业的国际竞争力提升，中国服务贸易的后发优势和发展潜力将不断释放，服务贸易增长前景广阔。在服务贸易出口增长的同时，新开放举措的推出和进口的扩大也将为其他国家和地区带来重要机遇，从而为全球化提供新动能。

梁国勇表示，服贸会是全球规模最大的服务贸易综合型展会，广受瞩目。今年的服贸会聚焦碳达峰、数字化等热点议题，将展现中国经济数字转型和绿色发展的成就和前景，也将向世界传递推动服务贸易增长的信号和信心，并对全球化进程发挥积极的引领和推动作用。(参与记者：陈俊侠)

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