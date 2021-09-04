倪元锦、林苗苗

原标题：健康卫生版块首度亮相服贸会

9月3日，服贸会八大专题展以及其配套论坛会议和活动启幕，健康卫生版块作为全新版块首次亮相。专题展除回应民生关注的防疫热点问题外，也覆盖科技创新、国际医疗、智慧医疗、老龄健康、传统医药等领域，推动健康卫生产业扩大开放及跨境新兴医药贸易的发展。

北京多家医疗卫生机构通过视频展示、现场解说等形式，在公益展区集中呈现远程诊疗、5G技术融入医疗手段、机器人手术等多项尖端医疗技术，公众还可以在互动科普区享受沉浸式展会体验。

据介绍，服贸会期间，健康卫生版块将推进有关数字疗法、创新药物、研发合作、医用耗材采购等一系列政企研的战略合作协议签订，以及与“一带一路”国家的国际协作，对外释放加强国际经贸合作的积极信号。

在论坛会议方面，从9月3日起，十余场专业的健康卫生论坛会议将陆续举行，包括“公共卫生高峰论坛”“国际卫生服务与医药创新合作论坛”“心血管疾病预防与创新论坛”“临床肿瘤学新进展暨抗肿瘤药物创新研发论坛”“创新研发服务论坛”等，采取线上+线下方式，通过会议直播、现场录制、远程会议、连线交流和洽谈对接等手段，打破时间与空间限制，实现云对话、云洽谈、云对接和云展示。

在展览展示方面，健康卫生服务专题展区设置在首钢园区E5场馆，涵盖了政策、医疗、器械、投资、科研、服务等多个领域，参展单位超三成是全球500强及医药行业龙头企业。

(责编：陈键、初梓瑞)